虽然苹果 AirPower 无线充电枕能够同时对 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 无线充电盒进行充电，卖点相当不错，但因为一起无线充电时的发热和复杂的电路设计问题，AirPower 被推迟了。因此，这就让其他竞争对手有充足的时间开发类似的产品，例如三星。





近日，Twitter 用户 Roland Quandt 曝光了一款三星未发布的无线充电板产品的包装盒，盒子上清晰地印着产品名称：Wireless Charger Duo，并表明这款产品可以同时为两款不同的设备充电。这就表明，苹果的竞争对手三星已经开发出了理念类似的无线充电设备，并很快推向市场。‏据介绍，三星的 Wireless Charger Duo 提供一个立式充电器座和延长底座，可以同时为智能手机和智能手机进行充电。虽然未指明这两款可同时充电设备的具体型号，但推测认为将有可能是三星即将发布的 Galaxy Note 9，以及三星全新的智能手表 Gear S4（或重新命名为 Samsung Watch）。此外，三星 Wireless Charger Duo 还支持快速无线充电，也可以同时为两款三星的智能手机进行充电，至于更多细节就暂时不清楚了。

不出意外的话，三星应该会在 8 月 9 日的 Galaxy Note 8 发布会上，正式公布 Wireless Charger Duo，以及全新一代智能手机。三星希望自家的新无线充电板可以为整个生态的设备服务，以此吸引用户在购买 Galaxy Note 8 或 Samsung Watch 的同时，再搭配购买这款配件产品，或者三款新品一同打包购买。当然了，由于三星非常善于捆绑营销，因此如果用户同时购买三款新品，应该会提供一定的折扣或特别优惠。有的人可能会问，Wireless Charger Duo 是否仅限于三星的新品，答案应该是否定的，因为盒子上印着支持“Qi”无线充电，所以应该支持广泛范围的设备，包括过去的两代旗舰 Galaxy S9 和 S8，否者产品本身吸引力会大大降低。继续从包装盒来看，三星 Wireless Charger Duo 包装盒内将会配备一个 25W 的 AFC 标准充电器，这就表示在两款设备同时充电的情况下，单设备的最高无线充电功率可以达到 12W 左右，很显然将会比苹果 AirPower 的 7.5W 快得多了。说实话，三星这款充电器可能体验要比 AirPower 差点，因为要求用户把设备放置到对应位置上才能无线充电，而苹果的 AirPower 没有这种限制，用户可随意把需要充电的设备放在上面。

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