特斯拉虽然在电动车领域引领了革命，也获得了社会各界的赞誉，但遗憾的是特斯拉到目前为止依然无法实现盈利。



在今年4月份时，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示，特斯拉能够在今年三、四季度实现盈利。不过具体如何盈利还是个迷，难不成让两年前买的零部件再打个折来盈利吗？对不起，特斯拉竟然真的是这种操作。



7月24日消息，据《华尔街日报》报道，特斯拉为了实现盈利正在要求供应商对已经交付完毕的零部件退款，特斯拉将这种“退款”称为供应商们对特斯拉的一种“投资”，有利于双方的长期业绩增长。一时间市场上质疑不断，受此影响特斯拉股价一度大跌6.6%。





特斯拉随后证实的确在试图降低一些供应商合作项目的采购价格，但只是要求不到10家供应商下调价格，其中一些项目可以追溯到2016年。两年前采购的零部件被要求再打个折，退还的折扣当做投资，不知道此刻相关供应商们心情如何。

特斯拉发言人于本周一表示：“要求供应商对相关零部件降价只是常规采购流程中的环节，随着Model 3产量的提升，我们是时候对相关零部件的价格进行重新谈判”。特斯拉发言人表示：“我们正专注于长期的可持续的成本规划，而不仅仅是寻求本季度一次性的开支削减”。事实上各家公司在自家产品销量上去后对供应商进行压价是很正常的事，但像特斯拉这样要求供应商对数年前的采购费用再打折的做法实在让人无法理解，但特拉斯确实有不得已的理由。因为电动汽车行业实在太烧钱了。特斯拉目前正在推动Model 3车型的产能爬坡，特斯拉在6月的最后一周产能达到了5000辆。但在这个过程中该公司一直在烧钱，仅仅本季度，特斯拉就花掉了约10亿美元，平均每分钟消耗6500美元。此前多名分析师预计，特斯拉的资金或将在2018年底消耗殆尽。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克还表示公司今年不需要融资。

又差钱又不打算融资，哪怕Model 3电动车市场利润可能比预期更高——其利润率达到了30%，可能是目前市面上利润率最高的电动汽车。也依旧改变不了特斯拉至今没有盈利的事实。那么问题来了：如果特斯拉要求供应商对两年前的零部件进行打折，那两年前购买特斯拉的用户是不是也应该找特斯拉要回这部分打折的钱？

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