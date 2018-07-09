HMD Global 拿下诺基亚品牌之后，始终没有一款真正拿得出手的的旗舰。不过，大量消息表明，诺基亚真旗舰已经在准备中了，而且型号为 Nokia 9 的机子可能很快就能够问世。在该机子发布之前，一款 Android 旗舰该具备那些硬件相信大多数人都很清楚，只是价格最让人疑问，因为定价通常能反应出是否有独家卖点，以及决定是否值得入手。





7 月 24 日，陆续有外媒援引知情人士的消息称，诺基亚这一次将会打造一款真正高端的设备，也就是传闻已久的 Nokia 9。关键是，Nokia 9 至少在某一方面可以将充当苹果 iPhone X 杀手，而这方面就是“价格”，据称定价将高达 990 美元，成为 HMD Global 接手诺基亚以来最昂贵的智能手机。虽然一款高端旗舰手机报价 1000 美元算不上令人震惊的消息，但到目前为止，复活的诺基亚品牌下的确还没有一款真正引领行业高端旗舰。而这款售价 990 美元旗舰，或许真“深藏不露、有点东西”，这些特色将有助于诺基亚确立一个新的标准，至少对诺基亚品牌来说很有意义，有助于树立高端品牌形象。

按照之前的传闻了解，Nokia 9 手机本该 2018 年中期早就发布了，但由于摄像头模块碰到了未知的重大问题，不得不取消原本的发布计划，可能会推迟到今年 8 月或 9 月才问世，最有可能会在 IFA 2018 展会期间。不出意外的话，Nokia 9 将搭载高通顶级移动芯片骁龙845芯片，配备 OLED 屏幕。同时，Nokia 9 可能还将配备 8GB 内存、256GB 存储空间、3900mAh 的电池和无线充电。今年愚人节放出不知真假的消息称，Nokia 9 最大亮点是三摄像头，其中有 4100 万像素+ OIS 光学防抖+氙气反光灯+可变光圈的配置，还有 2000 万彩色 + 970 万黑白的传感器，每个传感器都配蔡司镜头。无论如何，现在已经快到 8 月了，如果 Nokia 9 真的下个月才到来，那么诺基亚必须考虑直接面对 9 月份新一代 iPhone 的竞争，否者高定价同样会变得毫无意义。

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