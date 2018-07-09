三星似乎再度陷入紧张模式，主要是因为 Galaxy S9 销量放缓明显，三星希望能够加速上市新旗舰 Galaxy Note 9。根据与供应链关系密切的台媒 DigiTimes 报道称，三星将会在 8 月 9 日正式发布 Galaxy Note 9 之后不久，立即开始对该旗舰机型进行铺货销售。





消息称，三星在大中华区的业绩表现并不理想，尤其是中国大陆市场，华为、小米、OPPO 和 vivo 等品牌已占据主导地位。更有调研机构的分析预测指出，2019 年 Galaxy S9 系列的总出货量将不到 3000 万台，成为 2012 年以来 Galaxy S 系列的最低水平。因此，三星急需做出策略调整。从表面上讲，Galaxy Note 9 由于是新旗舰手机，硬件和功能都比 Galaxy S9 系列更新一些，如果快速将其推向市场，那么将有助于缓解当前 Galaxy S9 销售业绩糟糕的表现。但考虑到 Galaxy Note 9 实际上与 S9 系列差距不会非常明显，实际提振销量的作用可能也会比较小。按照过往三星 Galaxy Note 系列旗舰的上市规律，一般该系列手机在发布之后相隔三到四周才发货，部分市场甚至更久。而如果消息报道的情况如果属实，那么三星希望 Galaxy Note 9 发布后便可立即销售，上市时间可能会缩短到两周甚至一周时间内。之前一直有传闻称，Galaxy Note 9 将是最后一代 Note 系列机型，因为三星将砍掉这条产品线，将其并入 Galaxy S 系列当中，毕竟两条产品线最大的区别只有屏幕尺寸和 S Pen 手写笔。如不出意外的话，三星最快从 2019 年初开始执行合并策略，届时 Galaxy S10 系列将会一次性发布三款机型，并带来屏幕指纹技术。

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