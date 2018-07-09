7 月 25 日，市场调研机构 Canalys 发布了最新一期关于中国智能手机市场的跟踪报告。报告显示，尽管 2018 年第一季度中国智能手机市场出货量同比下降超过 20%，只有 9100 万部，供应商和渠道合作伙伴纷纷减少出货量订单，但是 2018 年第二季度情况又出现了反弹，当季中国智能手机市场出货量再度回升到了 1 亿部以上。





在五大中国手机厂商中，今年第二季度华为迎来了创纪录的增长，市场份额增长到了 27%。这是自 2011 年第二季度以来，中国智能手机厂商首次能够占据的最大市场份额。不仅如此，华为还打破了国产手机出货量最高的纪录，多年来第二季度首次实现本土出货 2850 万部智能手机。OPPO 和 vivo 两家厂商分别排在第二位和第三位，出货量市场份额分别为 21% 和 20%。很显然，vivo 已经进一步缩小与 OPPO 的差距，主要是由于第二季 vivo 的出货量增长了 30%。相比之下，小米和苹果的市场份额均有所下降，但仍分别排在中国市场出货量的第四和第五位。

Canalys 表示，其余国产品牌很难与上述几个厂商形成竞争，因为前五大手机厂商在中国的出货量市场份额如今已经上升到了 90%，而去年这个数字仍只是 73%，这侧面说明了中国有越来越多的小厂商倒下了。这份报告还提到，今年第二季度，华为的子品牌荣耀出货量迅猛，占据华为手机出货量比重的 55%，高于去年的 33%。Canalys 分析师表示，荣耀现在是华为智能手机业务双品牌战略中的领头羊，而且得益于内部的高度自主权，荣耀越战越勇，逐渐在市场上树立一席之地。凭借最新的荣耀旗舰机，目前荣耀品牌已经成功扩张至 500 美元以上的细分市场，同时荣耀在廉价手机市场的市场份额也在不断扩大，对小米形成更直接的威胁。不过，分析师也指出，考虑到荣耀品牌始终保持独立运营，以及实力不断增强，这也将会给华为品牌 Mate、P 和 nova 系列带来影响，未来荣耀的发货量只会越来越高，并超过华为品牌，因为华为品牌最近销量主要由 nova 系列支撑。当然了，这两个品牌都属于华为，无论谁占上风都是为了尽快实现余承东定下的 2018 年全球 2 亿发货量的目标。

Canalys 的报告最后指出，中国智能手机市场已出现好转的迹象，但就当前形势而言真正完全好转还不太可能。因此，Canalys 预计中国市场在接下来的几个季度还会继续下跌，原因是中国小品牌厂商出货量急剧下降，无法维持高出货量，这些厂商在无法证明进一步投资市场可行的情况下，甚至会选择直接关门。另外，Canalys 还表示，随着中国与美国之间贸易形式上面临的高度不确定性，特别是对人民币产生的不利影响，也将会影响中国智能手机市场的走势。在这样形式下，中国手机厂商如果想继续提高手机定价并保持健康的市场份额，也许只有华为可以实现，而对于小米、OPPO 和 vivo 而言则相对困难。

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