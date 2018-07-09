7 月 26 日，高通官方宣布，其间接全资子公司 Qualcomm River Holdings B.V.终止对恩智浦半导体（NXPI）的收购，立即生效。





从高通官方公告了解，按照此前收购协议条款规定，Qualcomm River Holdings 将于 2018 年 7 月 26 日向恩智浦支付 20 亿美元收购终止费用。并且随着收购终止，Qualcomm River Holdings 也终止了其之前宣布的对恩智浦全部已发行在外流通股份的公开收购要约。对此，高通董事会批准了 300 亿美元的股票回购计划。据悉，原本高通计划以 440 亿美元收购恩智浦，本次终止收购也可以说是交易失败，因为 7 月 26 日中午 12 点就是协议到期之日，而由于中国反垄断机构在截止日期之前未做任何表态，这桩交易不得已终止。此前有报道称，高通收购恩智浦需要得到美国、欧盟、中国、韩国、日本、俄罗斯等全球九个国家的主要监管部门批准。但 7 月 26 日 12 点前中国反垄断机构未做出任何决定，相当于最后期限已过也未获得中国政府的批准。国内媒体第一财经通过高通相关负责人了解到，在截止日期到来之前的 3 个小时，高通仍一直等待中国国家市场监督管理总局的结果。然而，当时中国国家市场监督管理总局相关负责人对第一财经的回应是，依然没有接到和反垄断相关的通知。直到过了中午 12 点，高通对恩智浦的收购案最终宣布终止。目前尚不清楚中国国家市场监督管理总局未作表态的原因，但在 26 日中国外交部例行记者会上，外交部发言人耿爽表示高通和恩智浦是全球知名半导体企业，高通收购恩智浦的交易将对全球半导体产业产生深远影响。中方有关部门正在根据《反垄断法》规定，依法对收购案进行审查。审查过程中，中方有关部门与高通公司保持着良好沟通。与此同时，在 26 日的商务部例行发布会上，商务部发言人高峰被问及相关问题时，同样表示相关该案进展情况请向国家市场监督管理总局了解，这是一个反垄断的问题，与中美贸易摩擦无关。

在宣布终止收购恩智浦之后，高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫在 26 日的财报会议上表示，终止收购恩智浦的交易对客户、合作伙伴、员工和股东而言是最好的结果。他还表示，原本收购收购恩智浦是为加快我们在移动计算无处不在的相关领域快速发展，如今这一战略也会保持不变。史蒂夫·莫伦科夫说：“我们不断推动高通的技术进入具有更大增长机遇的行业，这一核心战略保持不变。我们将继续全力以赴保持在这些行业的强劲增长势头。”莫伦科夫口中的“这些领域”包括物联网、汽车、射频前端、先进计算和联网等领域。高通预计，2018 财年公司来自于这些领域的营收将达到约 50 亿美元，较 2016 财年增长超过 70%。莫伦科夫称，“高通将继续引领 5G，先进计算、连接和人工智能均为 5G 的关键组成技术，随着蜂窝技术极大地改变各行各业，高通在短期和长期内都面临发展的重大机遇。”

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