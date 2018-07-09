7 月 27 日消息，近日，配件厂商泄露泄露了谷歌未发布新机 Pixel 3 XL 的渲染效果图。如图所示，Pixel 3 XL 也与 iPhone X 一样配有“刘海”屏设计，因此一旦发布也将与苹果新一代 iPhone 形成直接竞争。





从渲染图来看，虽然图片只大概展示了 Pixel 3 XL 的样貌，但明显可以看出这款手机采用了颇具争议的刘海屏设计，刘海不像 iPhone X 那么大，不过仍塞进了双前置摄像头设计，这可能预示着会有更出色的自拍效果，但至于是否也像 iPhone X 一样带来出色的面部识别功能就不清楚了。可能令机友比较失望的是，Pixel 3 XL 还设有一个相当大的下巴，而且谷歌还在下巴上开孔了，结合顶部刘海的开孔，应该可以确定该机子具有立体声扬声器功能。而在机身背部，依然没有主流双摄配置，只是单摄加单闪光灯的配置，指纹识别在背部中间靠上方的位置。谷歌 Pixel 系列智能手机向来以拍照算法出色闻名，这一次没有追随主流厂商上双摄像头，说明谷歌在单摄像头上仍然下来很大的功夫，希望通过出色的软硬件优化来实现惊人的拍照效果。说实话，对于谷歌的算法优化功力，体验过 Pixel 系列的用户都无需担心，甚至认为可能在日间静态拍照上不属于任何双摄或三摄手机。

不出意外的话，今年 Pixel 3 系列也如之前每一代一样提供有两款机型，屏幕一大一小， 只有屏幕较大的那一款采用了刘海屏设计，而小尺寸款依然是普通的全面屏设计，上有额头下有下巴。预计谷歌 Pixel 3 系列手机将搭载高通骁龙 845 处理器，不清楚还会不会采用 LG 的 OLED，毕竟此前 Pixel 2 XL 因 OLED 屏颜色位移和烧屏的问题闹得沸沸扬扬。无论如何，上述一切信息仍无法最终确认。按照往年的计划，谷歌有可能会在 10 月份发布新一代 Pixel 3 系列智能手机。

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