可折叠手机不是什么新鲜词，只是今年比较热而已，因为除了三星确认即将推出可折叠智能手机之外，整个智能手机行业对这种新形态的手机都透露出了浓厚的兴趣。不过，有消息称，中国手机厂商华为将赶在三星之前，率先推出全球第一款真正屏幕可以折叠的智能手机。





本周四，日本媒体日经亚洲评论(Nikkei)的报道称，他们已经通过知情人士了解，证实中国智能手机制造商华为正计划推出一款可折叠的智能手机，而且有极大的机会赶在三星之前发布。报道称，华为野心勃勃，即便很多产品还处于实验室阶段，仍希望根据日经获取的消息来源说法，华为的可折叠智能手机离发布已经不远了，不过亮相之后也还，既能展示实力又能通过小白鼠做实验。熟悉该计划的人士表示:“华为此举主要是为了展示其技术实力，并吸引业界的关注和媒体报道。”

台湾元大投资咨询公司的分析师 Jeff Pu 表示，华为。他表示:“华为非常希望能够成为整个行业内的第一家，只不过其面板供应商提供的可折叠显示面板技术，可能并没有三星那么成熟。”很显然，在可折叠手机实际产量有限，面板技术尚未成熟的情况下，华为想要快速打败三星还是不可能的。但换句话来说，，想要在整个智能手机市场掀起巨大的营销热潮。Jeff Pu 还表示，他获得的情报来源主要基于他长期熟悉的供应链，包括中国台湾和大陆。因此他进一步透露，华为正从有国资背景的，而华为如此急切推出可折叠手机的举动，不仅是为了维护华为在智能手机行业的持续发展，而且还为了证明中国面板企业能够站在与三星一样的高度，因为

华为的目标国人众所周知，不久前华为消费者业务 CEO 余承东重申了华为要做世界第一的目标。余承东表示，预计今年华为手机的发货量能够实现差不多 2 亿台，接近于全球第二的位置，然后再用两三年的时间来提升发货量水平，达到用半年时间就实现 2 亿台发货量规模，全年实现 3 亿到 4 亿台规模的目标，希望未来华为能够成为全球手机销量的第一。关于京东方就无需过多讲述了，一直是为了展示中国自主研发显示技术引领行业发展而存在。在拿到国家大力补贴的情况下，京东方在显示行业发展迅速，目前这家国产面板厂商已是全最大的大型 LCD 液晶显示面板生产商，而且也是苹果显示面板供应商中唯一一家中国企业，为苹果 iPad 和 MacBook 供应显示屏。据称，京东方目前正计划在 2020 年之前成为苹果 OLED 的屏幕供应商，帮助苹果减少对三星的依赖。基于此，市场调研研究公司 WitsView 的分析师 Eric Chiou 表示，“

其实看完日经的整篇报道，除了爆料部分之外，文章的大部分内容都在讲述中国为何会成为科技大国，为何需要独立自主，为何能够挑战世界巨头等等。当然了，日经这则报道还援引了另一位知情人士的情报，声称华为可折叠手机的具体发布日期，实际仍取决于可折叠显示屏技术的量产情况，以及面板的耐久性，毕竟这些都还需要改进。除了华为之外，文章还提到三星的可折叠手机计划。知情人士透露，三星也准备在 2019 年上半年推出可折叠智能手机，以纪念 Galaxy 系列手机问世 10 周年。该人士还说:“在耐久性测试中，三星这款设备可以折叠 2 万次，但价格昂贵，定价可能在 1500 美元到 2000 美元之间。至于产能，有可能量产 300 万台，但也可能最多只有 100 万，具体投放哪些市场尚不清楚。”无论如何，如果日经报道的内容属实，那么 2019 年我们将有望看到全球首款真正屏幕可折叠的智能手机，也许来自华为，也许来自三星，拭目以待。

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