



在人人都能表达自己的时代，短视频平台上各类内容都得以展示，可以说是百花齐放，但同时也乱象频出。国内应用榜上，短视频直播 App 抖音已经成为绝对的热门，连续数月霸榜安卓和 iOS 应用类下载第一的位置。根据抖音自己宣布的数据：截止今年 6 月，国内日活跃用户突破 1.5 亿，月活用户超过 3 亿。



7 月中旬，抖音全球月活跃用户数超过 5 亿。



然而，当成年人在睡前无聊地刷抖音时，一些“00 后”已经成了抖音的“重度围观者”。抖音用户以及抖音“网红”中存在着大量的中学生甚至小学生。



最近，一篇名为《抖音，请放过孩子》的文章在网上走红。文章指出，抖音不仅会让孩子上瘾，抖音上的许多短视频，对未成年人也有十分负面的影响。



视频呈现方式的门槛很低，用户只要把自己或他人的行为拍下来、上传网络，就能获取注意力，甚至成为网红。抖音产品负责人曾表示：“抖音 85% 的用户在 24 岁以下，主力达人和用户基本都是 95 后，甚至 00 后。”







当未成年人变成主要用户，这些短视频平台该怎么采取措施呢？



7 月 26 日，抖音官方正式宣布推出“向日葵计划”。



据悉，“向日葵计划”将在审核、产品、内容等多个层面推出 10 项措施，具体来看，抖音将升级未成年人审核模型、组建未成年人专项审核团队。包括设置未成年人安全相关的专项举报入口、顶格惩罚侵害未成年人权益的行为。



抖音将升级未成年人管理工具，设置“实名验证+人脸识别+人工审核”三道防火墙，杜绝未成年人直播。抖音还将对敏感账户充值消费进行实名验证，并全额退还未经家长同意的未成年人充值。



全新升级的青少年模式功能中，抖音还将进一步优化观看限制功能，将禁止直播功能也纳入其中。当用户开启升级之后的全新青少年模式，使用抖音时将无法直播、充值、打赏、提现。







这也是国内短视频平台中首个专注于未成年人健康成长的系统保护计划，在此之前，流量为王的时代下，大多数平台运营商都是单纯的禁止，并没有起到效果，甚至为了吸量对涉及未成年人的违法、低俗视频内容睁一只眼闭一只眼。



如果这次抖音能做好自己的本分，对其他短视频平台也有积极影响。

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