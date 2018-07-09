



近日，美团召开无人配送开放平台发布会。这也成为美团实质意义上迈进无人配送领域的标志。



2018 年，美团单日外卖交易笔数超过 2100 万笔，截至 2017 年第四季度，日均活跃配送骑手数量达 53.1 万人。随着市场的继续增长和人力成本的提升，如何保持配送员的数量和效率将是外卖平台不得不面对的挑战。



于是美团开始凭借着其在外卖业务上累计的巨大订单量，宣布拉拢众多合作伙伴成立无人配送开放平台。这个平台有机会成长为培育无人驾驶技术商业生态的沃土，毕竟无人配送车比载人汽车要求低一些，更容易实现商业化量产。



这几年，野心勃勃的美团边界在不断扩大，从团购起家，做酒旅，之后切入外卖，然后杀入到共享出行（网约车、共享单车）领域。如今，这份野心扩展至无人驾驶，确切说是无人配送。



据悉，到 2019 年，美团无人配送可能将实现片区规模化运营。







会上，除了已经投入试运营的无人车“小袋”，美团还发布了无人配送新款概念车与无人机。



美团的无人配送车因为装的是盒饭餐点，所以车子体型小，重量也轻，速度也会比较慢，外卖一般在三公里的范围，送餐时长一般是 30 分钟送达，3 公里范围 30 分钟送达，平均时速 20 公里就够了，无人配送车可以设计在 40 到 50 公里。



当用户下单之后就会把指令发给小车，小车就会去餐馆那边把盒饭取过来。取过来之后就可以在路上行驶，可以自动检测路上障碍物、红绿灯，当它到小区或者到写字楼的时候，它还可以跟电梯做智能的交互，可以通过无线信号，可以发出指令上下电梯。接近用户的时候会给用户发短信，告诉用户你的餐到了，你的开箱密码是什么，用户就可以用密码打开取餐。



美团认为，无人送餐的场景对整个自动驾驶技术都是非常有帮助的，首先他们覆盖全国 2800 个城市，从北到南，而且一年 365 天四季都在运行，不同的天气都在跑，有各种各样的场景，覆盖所有的城市道路，就可以给自动驾驶提供丰富的数据。



此外还要有足够大的容量，到目前为止美团外卖日完成订单量 2100 万单，配送员有 50 多万，未来很容易在这上面部署几十万甚至几百万台无人配送的小车。







无人配送会不会取代配送员的工作呢？这一点可能暂时不需担心。未来无人配送发展很长时间都会是人机混送的模式。由机器来处理极端天气、夜间配送等特殊场景，而由骑手来完成灵活度更高的部分。



另一方面，对于职业转型艰难的配送员而言，无人配送机器人的存在不是要取代他们的工作，而是给他们那提供了更广阔的职业上升空间。比如，许多配送员可以转型当无人配送车的运营人员，未来在城市中充当无人配送车的运营和维护角色。另外在很多机器难以实现的场景中，配送员依旧不可或缺。



目前无人驾驶技术还处在非常早期的发展阶段，所以要大规模应用面临的阶段性挑战是非常大的。实际上，和美团在无人配送领域产生直接碰撞的，还有两大电商巨头阿里和京东，菜鸟的无人配送车早已曝光，并且在阿里的园区内进行试运营；京东也在今年早些时候进行了无人配送车的规模投放。可以说，这条赛道上，未来一定充斥着激烈的竞争。



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