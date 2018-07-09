



为了应对网约车司乘纠纷、安全事故等问题，滴滴近日开始车载录像功能，已在专车和快车业务小范围试点。



乘客如果打到配置有车载设备的专车和快车，就会在 App 上收到“是否开启车内监控？”的提示，并提醒行程监控可以把行程分享给他人。行程中，如果想终止录像，可以在“设计—行程安全”中关闭该功能。



滴滴方面称：“此功能是我们（滴滴）车载功能的测试，你可能是刚好打到了我们带有车载设备的车。”但对于装置具体功能、全面落地时间滴滴并未透露太多。







据悉，在此次推出车载录像功能后，滴滴快车还将在本月启动对部分城市试点的行程录音功能。



不久前空姐搭乘滴滴顺风车遇害一案引起了全网对于网约车安全的关注，滴滴发起过关于行程内可否全程录音的建议征求，“是否可以考虑对每个行程全程录音（将明确告知用户经过用户授权方可使用软件），在提升服务质量的同时，方便在发生车内纠纷或治安刑事案件（例如性骚扰）时取证判责，为保护司乘隐私，录音资料不保存于个人手机，将直接加密上传服务器，保留 72 小时后自动删除。”



这项功能有人持反对意见，有人持同意意见。有一部分网友表示还是会担心自己的隐私被泄露，毕竟自己很难保证该录音的安全。



车载录像功能试运营之后，用户意见分歧就更大了，选择安全，就没有隐私，选择隐私，就没有安全。真的需要如此对立吗？



另外，滴滴的做法也很大程度激化了司机与平台、司机与乘客之间的矛盾。跑滴滴的司机大部分是补贴家用，用自己的车，给滴滴交钱，就挣个油费，临了还得被全程监控着。相对于乘客，司机会有更多的时间停留在车内，而司机完全不知道车辆上的摄像头究竟处在一个什么样的状态，那么司机的隐私由谁来保护？面对着一个有可能随时监控自己的摄像头，想必所有人都会拒绝的。



如果录像、录音没有得到很好的监管，不小心泄露，谁来承担责任；公安部门办理特殊案件时，平台能否未经双方同意，披露信息。另有观点认为，安装车载设备是一方面，设备的维修和老化未来谁来买单，会不会形成漏洞？毕竟在现实生活中真正出事的时候摄像头恰好坏了是常有的事。



除去隐私争论和成本投入，此项功能的推出是否真正能够在本质上解决司乘的安全问题还有待商榷。网约车平台现在最重要的任务是完善监管机制，而追加车内监控、车内录音，无疑又是一项需要监管落实的工作，普及时间很长，恐怕滴滴自己都吃不消。网约车安全问题，看起来还得由更强大更广泛的力量来推动解决。

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