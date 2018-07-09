凭借《堡垒之夜》端手游的强势吸金，其研发公司 Epic Games 目前估值已达 80 亿美金。2012 年腾讯以 3.3 亿美元收购 Epic Games 股份，当时他们家的估值是 8.25 亿美元，6 年过去后，借助一款游戏的全球全平台成功，Epic Games 市值已经翻了 10 倍。







Epic Games 创始人兼首席执行官 Tim Sweeney 也凭借此挤进了了亿万富翁俱乐部。



当然腾讯手持的股价部分也涨到了最高 280 亿人民币。



《堡垒之夜》在 2017 年 7 月份发布，两个月之后，Epic 正式推出了差异化玩法的《堡垒之夜：大逃杀》，而且和游戏本体付费购买不同的是采取了免费模式，虽然核心玩法相同，但除了卡通画风之外，与很多吃鸡游戏不一样的是，《堡垒之夜》加入了建造玩法，除了游戏里的掩体之外，玩家们还可以通过收集材料的方式建造防御工事。



《堡垒之夜：大逃杀》推出以来还不到一年，但已经让这款游戏成为了现象级大作，就在前几天刚刚结束的世界杯总决赛上，法国球员进球之后的尬舞都是模仿该游戏内的动作，可以想见它在欧美市场影响有多深远。



据业内调研公司 SuperData Research 近期报告，截止今年 5 月底《堡垒之夜》已经带来了 12 亿美元的收入，并且在今年 6 月初，游戏的玩家数量就已经达到了 1.25 亿。预计今年全年将能给 Epic 带来 20 亿美元的收入。



自 2017 年 10 月开始，《堡垒之夜》的月流水一直在增长，尤其是 3 月份推出 iOS 手游版本之后，据 Sensor Tower 此前的报告显示，虽然没有登录安卓平台和中国市场，但《堡垒之夜》手游发布 90 天的收入就超过了 1 亿美元。



随着腾讯代理的中国版本这个月的开测，再加上未来会上线的安卓版本，《堡垒之夜》的潜力之大是毫无疑问的。

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