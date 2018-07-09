

Moa是一家专门从事家电设计的初创公司，2018年在三星创意广场的支持下推出模块无线充电器，Moa的目标是通过推出小型模块化无线充电设备来最终实现“ 移动岛 ”。





1.Ground——移动岛的基础。Ground本身就是一个整洁和的无线充电器，通过在内部放置磁铁，用户可以轻松连接模块。

2.拼接——可扩展的无线充电模块，任何类型的手机，包括iPhone，安卓手机等都可以快速充电。如果需要在洗手间，咖啡馆或书店等许多人的地方充电，可以使用插入磁铁的“Ground”无线充电器。

3.花园——收纳托盘。托盘是磁吸的，方便拆装，也足以容纳书写工具， 名片和小型电子设备，它可以帮助整理桌面。

4.建筑——可以给小家电无线充电的模块。Moa正在生产自己的蓝牙扬声器，照明灯，无线备用电池和无线迷你风扇，同时还与物联网公司合作开发无线产品。

5.自定义——制作自己的无线充电岛，你可以自己对不同的无线充电模块进行拼装，让充电成为一种享受。

Moa通过创意的模块化设计将众多无线设备聚集在一起，形成无线充电“岛”。未来一切可能都是无线的，可模块化的，不知道大家对这种创意喜欢吗？

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