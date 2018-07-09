7 月 27 日消息 近日，微软表示，正在进行 Windows 10 的某些功能升级，其中之一就是避免操作系统安装更新时突然重启电脑。





最近微软为 Windows 10 预览版测试用户发布的 Redstone 5 和 Redstone 6 新版系统更新中，引入了一种基于机器学习的预测模型，据称该模型主要目的是帮助系统判断设备是否正在使用，如果该预测模型判断用户已经休息或离开了办公室，此时它才会执行操作系统的更新操作。“我们倾听了你们的声音，就为了减轻这种（突然重启的）痛苦。”微软 Windows Insider 项目负责人 Dona Sarkar 表示，在新的预览版更新中，已经更新了操作系统的重启逻辑，使其更加具适应性和主动性，这一经过训练之后的预测模型，可以准更确地预测该何时重启设备。该负责人强调，这一新的预测模型不仅会能够在重新启动系统之前监测用户是否正在使用设备，而且还能尝试预测用户更多用户行为，包括是否只是短暂离开设备去取一杯咖啡然后在不久之后就回来。Dona Sarkar 称，这一功能已经在内部的 Windows 10 设备上进行了测试，结果令人欢欣鼓舞，因此，微软现在希望参与 Windows Insider 预览版测试的用户，在体验之后提供更多反馈。如果一切进展顺利，没有什么重大问题，预计该功能将会成为今年秋季 Windows 10 Redstone 5 更新中的一个特性，预计该更新最终在 9 月份完工，然后在 10 月份开始向全球用户正式推送。至于微软目前也已经开始着手的下一个更新 Redstone 6，预计要等到 2019 年的春季才会发布。说实话，微软 Windows 10 系统突然自动重启安装更新的例子实在不少。有很多人在在工作过程中，团被莫名安排重启，导致工作未获得保存或只能等待较长的更新时间。可能最令人尴尬的是，一些人正在直播过程中，莫名就重启黑屏了。那么，你有没有碰到过微软给你安排上了的突然重启的情况吗？

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