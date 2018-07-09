YouTube 上的 JerryRigEverything 博主，每隔一段时间都会对智能手机进行暴力测试，包括可弯曲测试、划痕测试等等，测试机子的耐用性如何。这一次轮到了国产旗舰智能手机 OPPO Find X 的受虐测试。结果发现，OPPO Finx X 最突出的引入了“双轨潜望结构”的弹出式“全隐藏式 3D 摄像头”模块，但弯曲测试环节就太失败了。





OPPO Finx X 弹出式“全隐藏式 3D 摄像头”模块与其他手机完全不同，上面设有前置、后置摄像头、3D 结构光部件和一系列传感器，大多数人关注的肯定是这个模块的耐用性如何。JerryRigEverythin 表示，在一系列残酷的压力测试之后，果然 OPPO 将大部分精力用到了这个模块上，但除此之外其他内外部件都没有得到加强。

弹出式“全隐藏式 3D 摄像头”主要由电动马达驱动，JerryRigEverything 表示 OPPO Finx X 的摄像头伸出后不那么稳固，用手可前后左右摇动，摆动空间还是比较大的，稳定性稍微差一些，这就导致容易掉进杂物，尤其是灰尘和口袋里各种毛絮，一旦损坏手机的大半功能就没有了，而 vivo NEX 由于伸出空间不多，所以也更加稳固一些。

强制拉开“全隐藏式 3D 摄像头”，模块会自动收回，毕竟没有调用这个模块的程序开着。

正面默认贴有一块高质量的膜，考虑到贴膜的难度这点做得不错。

下面是通过各种不同 Mohs 硬度等级的尖锐道具测试屏幕，一般塑料屏幕都能承受 3 级，玻璃达到 6 级，蓝宝石能够达到 8 或 9，钻石达到 10 级。

在这个过程中，OPPO Find X 的显示屏幕从 6 级 Mohs 硬度刀具刮擦开始，就有比较明显的刮痕了，第 7 级就有明显深沟槽了。其实在这旗舰上很正常，或者说第五代大猩猩的水平也就是这样了，第六代似乎专注改进的不是这点，而是提升抗跌落的硬度。

OPPO Find X 的侧面边框是金属的，硬是足够硬，但刀刮也还是会有痕迹的。

OPPO Find X 顶部的金属外壳同样如此，使用尖锐的刀具刮擦肯定会有伤痕。

整机没有太多的按键，顶部只有麦克风孔，其中一侧有音量按键，底部有 USB Type-C 接口，没有耳机插孔。这可能是好事也是坏事，因为像 Find X 这种结构设计的手机，防水是没有太大希望的，不过在机身底部的双 SIM 卡卡托上上，还是捆上了小橡皮圈，所以 OPPO 肯定也考虑过一定的防水设计。

机身的背部玻璃，同样不容易刮伤，OPPO 标志是印在玻璃下面的，正常使用不会因为摩擦而糊掉。

顶部的听筒，由于前面板特别开通一条“走廊”传声，所以即便“双轨潜望结构”报废了，听筒还是可以正常工作的，接听电话肯定没问题。

接下来到屏幕承受外热程度测试，这块 6.4 英寸的 1080p 显示屏在 14 秒的打火机高温燃烧后，屏幕上明显留下了白色的烧伤痕迹，并且永久保留无法再恢复。

在 JerryRigEverything 过往测试的手机中，LCD 显示屏通常能够恢复正常，但 AMOLED 会烧出白色印记，并一直留有痕迹。

来到手弯曲的测试环节，这个测试还是很重要的，因为直接能够反应出手机的结构设计有多好，毕竟使用的时间越长，这种不经意的弯曲就越有可能发生。在测试过上百台手机包括 vivo NEX 之后，JerryRigEverything 发现 OPPO 的结果真的有点不对劲，

OPPO Find X 机身很容易被歪曲，不像测试过的手机那样有强烈的弯曲阻力。一般手机内部的某些部件，或经过处理的框架，例如金属边框，都会在一定程度上保护手机不被轻易弯曲。但 OPPO Find X 轻易就被折裂开了，包括显示屏和背部玻璃外壳都会裂成碎片，如果再用力一点整机分成两半也不足为奇。

很显然，OPPO Find X 的刚性较脆，而且 AMOLED 本身也是柔性显示屏，屏幕在阻碍弯曲方面不会有什么作为。测试者表示，他测过的 90% 以上的手机，无论是在同样的虐待测试，还是他力度足够猛，也可以抵挡住他继续发力，但 OPPO Find X 没怎么发力的弯曲测试下就几乎要“死”了。

博主提醒 OPPO Find X 用户，如果你放在后裤袋不小心坐下，或者掉到地上不小心被人踩了一脚等情况，那就必须考虑一下这部手机的是死是活了，因为 Find X 在弯曲测试上真的不如其他手机，这必须是耻辱柱。

不过，即便在玻璃背板碎得一片狼藉的情况下，直接拆下这块玻璃背板，看到这“双轨潜望结构”的摄像头模块还保存完好，只是看到了一些螺丝钉而已，而且正常工作也没有问题，就是不像之前有背盖时那么稳了。博主表示，这个结构实际上升降时略有摇晃，能够顶多久是个疑问。

最后将整个玻璃背盖完全去除，发现 OPPO Find X 在玻璃后盖下方的设计还算比较简洁漂亮的，只看到了电池，没露出主板。但是，由于没有太多的金属元素，这也是导致容易被折弯的原因，

无论如何，JerryRigEverything 的测试属于比较暴力的测试，至于日常生活中 Find X 是否经得起考验呢？相信在经过大量用户的大量反复使用之后，时间会告诉我们答案。

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