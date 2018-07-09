早在 2014 年 4 月份，微软就已经正式结束了对 Windows XP 操作系统的支持，同时微软希望用户也能立即放弃，并快速将电脑升级到最新版的 Windows 操作系统，包括 Windows 7 和 Windows 8。直到今年，微软仍在“催升”，力推 Windows 10 操作系统，为此在该系统发布时还曾推出了一年免费升级的促销活动。





虽然这些年 Windows XP 的用户确实变少了，但从 XP 迁移过渡到新系统的进展速度远远慢于微软的预期，许多用户因为各种原因推迟了升级，其中包括相关的购买新硬件的成本和升级过程的复杂性，这使得 Windows XP 操作系统当今仍非常流行。根据本月初 NetMarketShare 的统计数据了解，去年 7 月份 Windows XP 的市场份额为 8.55%，随后 9 月份降至 6.19%，但一个月后又恢复到了 7.64%。这种情况仍在继续，有时下滑，有时又有新的市场份额增长。不过整体还是下降趋势，Windows XP 市场份额目前为 5.04%，这是 2018 年 5 月最新的统计数据。

说实话，Windows XP 系统真的已经是古董了，所有人都必须抛弃，无论你多么喜欢它，有几十个甚至上百个喜欢的理由，都应该赶紧放弃，下面就给出三个必须放弃 Windows XP 的理由。。首先，安全性。毫无疑问，安全是目前 Windows XP 电脑面临的首要问题。这个操作系统自从微软宣布支持结束后，就再也没有收到任何更新了。虽然也有例外，但也就只有一个，当时是为了紧急修复 WannaCry 漏洞，所以大量未知漏洞仍然没有被修补，相当于整台电脑都暴露在风险当中。考虑到每一个 Windows 版本共享大部分代码，因此只要在任意一个 Windows 版本中发现有安全漏洞，那也就有可能影响其他版本。这意味着，如果黑客发现 Windows 7 或 Windows 8.1 或 Windows 10 中的漏洞，那很可能也会影响 Windows XP。问题是，前三者微软仍会发布补丁修复，但对于 XP 就没有这种待遇了，毕竟不会再得到任何更新了。再者，应用程序支持。当微软放弃对 Windows XP 系统的官方支持之后，第三方应用程序开发者或开发商自然也开始重视这样的信号。在过去的几年时间里，越来越多开发者已经将焦点完全转向了 Windows 7、8.1 和 10，这是因为大多数用户都已经升级到新版系统上了。与此同时，Windows XP 对新技术和新功能的支持十分有限，使得不少更高级的软件功能和安全性难以实现，这或多或少迫使开发人员放弃该平台。其实这是一个开发者不得不接受的举动，并不一定是因为他们想这么做，而是因为他们必须这么做。否则，这些开发者的产品将缺乏不少新的功能，显得过时和老旧，并且只能支持 Windows XP。谷歌和 Mozilla 这样的大公司都已经选择与 Windows XP 系统告别了，两者针对 Windows XP 系统的浏览器版本目前已处于维护模式，并且支持也将很快结束。

最后，新缺失功能。Windows XP 操作系统一直因某些特性和功能而受到称赞，实际上许多人喜欢这个操作系统，就是因为它够稳定，功能也完全够用。但是在过去的十年里， Windows 系统已经有了很大的变化，Windows 10 现在有了更高级的功能，而这些功能是完全不可能移植回 Windows XP 的。正如微软官方所宣传的那样，Microsoft Edge 浏览器、原生集成的 Cortana 助理、全新的操作中心、逐渐转变设计语言的流畅设计、对触摸屏和手写笔更好的支持等等，这些都是 Windows 10 操作系统今天独有的功能。当然了，对于那些一度不愿放弃 Windows XP 的用户来说，最大的问题可能是旧系统迁移到新系统的过程中涉及到的成本。Windows XP 仍可以运行在某些很旧硬件上，但这些旧硬件已经无法支持 Windows 10 操作系统了，因此在很多情况下，用户只能选择购买新电脑来升级。讲真，从 Windows XP 结束支持至今已经四年时间过去了，升级成本应该不是大问题了，因为四年前的硬件成本放在今天已经便宜很多了，只不过全新的很少了而已，但即便购买一台能够满足 Windows 10 的新电脑，费用远没有想象中那么高。无论如何，不管 Windows XP 还能存活多久，每个人迟早都要放弃。而且，微软对 Windows XP 不那么关心了，因为对微软来说，更大的问题是 Windows 7 正在追随 Windows XP 的脚步，毕竟不到两年的时间之后，微软又将宣布放弃对 Windows 7 的支持，届时为了说服用户升级 Windows 10 系统，微软又将要展开另一场推广运动了。在你来看，Windows XP 现在是不是应该放弃了？那些还在坚持 Windows XP 的用户究竟又是为什么呢？

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