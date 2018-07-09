

据7月30日消息称，韩国政府将在未来10年投资1.5万亿韩元（约合91亿人民币），以支持下一代半导体技术的发展。





众所周知三星电子是全球最大的存储芯片制造商，在DRAM和NAND方面世界第一，而SK海力士则是DRAM的第二和NAND的第五。虽然韩国制造商在DRAM和NAND行业拥有“无与伦比的竞争力”，但整合已达到极限，需要开发新的材料和设备。韩国贸易，工业和能源部表示，1.5万亿韩元将全部用于开发新的半导体材料和器件，期望韩国成为全球半导体产业的枢纽，并吸引全球半导体材料和设备制造商在韩国建立生产线。

三星今年第二季度的营业利润达到了14.8万亿韩元，去年同期为14.67万亿韩元。虽然只增长了5.2％，但分析师估计，利润将在第三季度反弹并可能再创新高。SK海力士第二季度净利4.3万亿韩元，同比增75%，创历史新高。中国已经将半导体技术发展当作“中国制造2025”计划的首要任务之一，中国批准的国家集成电路产业投资基金，俗称“大基金”，一期规模达到1380亿人民币。同时中国企业也积极地在韩国寻找相关人才，这些都让韩国产生担忧。中国的半导体需求正在急剧上涨，但我们的半导体产业自给不到三成，中国对半导体产业的长期目标就是实现相当程度的集成电路自给自足。韩国科学和信息通信技术部表示，2016年在IT部门的研发总共投入了31.22万亿韩元（约合同期人民币1869亿人民币），占研发总支出的58％。

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