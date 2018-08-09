根据苹果最新发布的财报数据了解，2018 年第二季度苹果 iPhone 表现强劲，出货量达到 4130 万部。不过，第二季度中国手机厂商华为的表现更胜一筹，在出货量上已超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商。





华为官方并未提供第二季度的手机出货量数据，不过之前余承东表示华为今年只用 7 个半月就实现了 1 亿出货量，说明第二季华为手机的出货量超过 5000 万部。现在结合知名市场调研机构 IDC、Canalys 和 IHS Markit 的最新统计报告，每一家数据均对此进行了证实。简而言之，就 2018 年第二季度（4月至6月）的手机出货量而言，华为的表现优于苹果。目前，华为在全球智能手机产商中排名第二，七年来首次将苹果挤到第三位。其中 IDC 和 IHS 的数据都显示，在今年第二季度华为手机出货量达到了 5420 万部，而 Canalys 的数据则为 5400 万部。很显然，华为今年第二季经历了暴涨，增长幅度在 41% 至 44% 之间，这使其在全球的市场份额达到了 15.7%。相比之下，IDC 的数据显示苹果的市场份额为 12.1%。

不过，华为也只是在出货量数字上超过了苹果而已，属于“薄利多销”那一类。因为根据苹果财报显示，虽然第二季度 iPhone 出货量仅增长了 1%，但在当季营收达到创纪录的 533 亿美元的情况下，这 4130 万部 iPhone 就贡献了 299 亿美元的营收，与去年同期的 248 亿美元相比增长了 20%。得益于 iPhone X 的全球畅销，iPhone 在高端市场的地位不可动摇，均价达到 724 美元，也高于去年同期的 606 美元。IDC 全球移动设备追踪项目副总裁赖安·雷斯(Ryan Reith)表示:“可以说，华为的持续增长令人印象深刻，其打入市场的能力也令人惊讶，因为在此之前华为品牌还基本上不为人知。但值得注意的是，苹果在新一代产品发布后的两个季度里，出货量排名都会有所上升，因此在 2018 年及此后的时间里，这两个顶级品牌排名仍会持续变动。”赖安·雷斯还表示，“对于大多数市场来说，超高端的(700美元以上)竞争依然主要是苹果、三星和华为的竞争，短期内不太可能发生太大变化。”IDC 的数据还显示，第二季三星智能手机出货量为 7150 万部，占市场份额 20.9%，较去年同期萎缩了 10.4%。Canalys 提供的数据略高一些，显示三星出货量为 7300 万部，而IHS 给出的三星手机出货量最低，具体为 7080万部。

另外，除了 TOP 3 手机制造商外，根据 IDC 的数据，第二季国产品牌小米和 OPPO 的出货量分别达到了 3190 万台和 2940 万台。与去年同期相比，小米手机涨幅高达 48.8%，而 OPPO 的增幅为5.1%。不过，IDC 的数据还显示，其实较去年同期而言全球市场已萎缩 1.8%，智能手机市场已进一步放缓。然而，库克表示这不是问题，并认为整个智能手机市场仍非常健康，声称智能手机市场的波动并非是这一领域真正的健康状况。库克说，“对于我们所在行业的人来说，这是最好的市场，无论是增长 1% 还是 2%，5% 还是 6%，10% 或是减少 1%，这都是一个巨大的市场。”最后，大家对 2018 年第二季度华为超越苹果有什么想说的吗？说实话，华为这种单季度短暂超越苹果的情况并不能算是真正超越，毕竟过去两年时间里，苹果在每一年的第四季度出货量也都超越三星，成为全球第一大发货量厂商。因此，真正的超越至少也应该以全年完全超越为衡量标准。或许余承东自己也认为这不算超越，所以不久之前他再次抛出了“两三年内实现半年 2 亿出货量，全年 3 亿到 4 亿”的目标。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。