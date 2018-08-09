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2018-08
01
14:51
随着移动互联网的技术突破和内容丰富，移动终端的定位已经从最初的通话工具变成了综合信息处理平台、信息技术的关键入口以及创新实现平台。智能终端不仅是一种工具，而是已经深入到人们的工作和生活方式中。
作为峰会上最受期待的2018年度智能终端“墨提斯奖（METIS）”也将在峰会上颁发。据悉，2018年度智能终端“墨提斯奖（METIS）”目前已开放申请，本次评选共设置了八大领域20余个奖项，从技术、产品、元器件、系统、应用等角度对智能终端行业进行审视和评定，也对行业中的优秀创新成果进行肯定。
“墨提斯奖（METIS）”奖项设置包括智能终端产品创新类（年度智能手机奖、年度智能穿戴设备奖、年度智能车载设备奖、年度智能医疗健康设备奖、年度工业级智能设备奖、年度智能家居设备奖、年度行业终端奖、年度北斗终端奖）；芯片与元器件创新类（智能终端芯片创新奖、智能终端元器件创新奖）；系统软件领域（操作系统开拓奖、软硬件平台解决方案奖）；关键技术领域（虚拟现实/增强现实创新奖、智能感知技术创新奖、智能硬件安全技术创新奖）；智能硬件云平台领域（智能硬件开放平台创新奖、智能硬件大数据解决方案奖、人工智能创新奖）；智能硬件行业应用领域（智慧医疗行业应用创新奖、健康养老行业应用创新奖、教育行业应用创新奖、工业行业应用创新奖、交通行业应用创新奖）；移动办公领域（企业移动化管理（EMM）实践奖、移动企业应用平台（MEAP）创新奖、移动消息推送平台（PUSH）创新奖、统一身份认证平台创新）以及知识产权领域的知识产权创新奖。
2018年度智能终端“墨提斯奖（METIS）”面向中外企业开放申请，评审工作正在紧张进行中，评审咨询联系：huangxiumei@ptac.com.cn；目前2018年PT展和ICT中国·高层论坛的注册通道已经同步开启，媒体及观众都可通过展会官网ptexpo.com.cn或搜索微信公众号PTEXPO进行注册。从报名到现场参观，PT展为观众准备了多项福利，让大家可以第一时间获取展会通知、免费参会名额及观众奖励。
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