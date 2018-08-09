



Team Blind 进行了一项社区调查，调查发现，59％ 的科技工作者——他们来自硅谷 13 家重要科技公司——在自己工作所在城市买不起房。



硅谷可以说是美国甚至是世界科技精英聚集地，这里充满着梦想和财富，无数的科技公司从这里崛起，许多大佬从这里发家。硅谷的人口虽不足全美的 1%，但却创造出占全美 5% 的 GDP，成为许多人向往的“科技圣地”。



优异的地理环境、城市条件和以高科技为主的就业机会也让这里成为高房价地区，我们都知道北上广的房价让人望而却步，硅谷的房价还要更高，在硅谷地区均价最高的斯坦福大学和惠普总部周围，每平方米房价约合 14 万元人民币。现在，旧金山的房价均价已经超过了 150 万美元（约等于 1000 多万元人民币）。



受调查的 13 家公司员工中，思科拥有最高百分比（72.07％）的员工表示他们买不起房子，其次是 eBay（70.63％）。苹果也好不到哪去，有 63% 的苹果员工买不起房。大家熟悉的英特尔、Facebook、Google 等等都要超过一半人没钱买房子。尽管他们的平均年薪都高于 30 万美元。







买房难就算了，关键是租房也很贵。硅谷附近的房租已到了前所未有的高度。据华尔街日报报道，自 2009 年以来，旧金山的房价已上涨了近一倍，租金也上涨近 50%。大城市中心房价太高，把上班族愈逼愈远，通勤时间越来越长。而年收入 16 万美元的推特员工感觉薪水仅能糊口。



为了解决持续的住房危机，谷歌母公司字母表（Alphabet）打算砸近 3000 万美元为员工提供临时住所。Facebook 创办人扎克伯格也与妻子为湾区附近社区公立学校的 60 名教育工作者提供房屋头期款补助。



不过受到高房价影响的，除了那些收入已算是“相对”不错的科技公司员工，还有大量的中等收入居民，包括老师、工人、消防员，更不必提那些维系城市机能所不可或缺的“低收入”人群。越来越多人选择离开硅谷，到别的城市谋求发展，可见硅谷的住房危机已经到了相当严重的程度。

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