三星公司今日宣布，将推出最新的旗舰平板电脑 Galaxy Tab S4，与苹果公司的 iPad Pro 一样，这款平板电脑的设计初衷是为了取代电脑，提高生产效率。





新的 10.5 英寸 Galaxy Tab S4 被称为“娱乐和多重任务的终极助手”，这得益于三星 DeX 的加入，这是三星首次将该功能植入平板电脑。三星 DeX 最初是在智能手机上推出的，允许设备对接，并与显示器、键盘和鼠标一起使用。而在 Galaxy Tab S4 中，不需要任何 Dock，只需一个 HDMI 适配器。任何能支持 Android 操作系统的键盘和鼠标都可以在启动 DeX 应用程序后使用，该应用程序提供了更专注于桌面的界面。DeX 允许同时打开最多 20 个窗口，而每个窗口都可以调整大小并在显示屏上移动。

新款 Galaxy Tab S4 拥有 10.5 英寸的 Super AMOLED 显示屏，屏幕比例为 16：10，边框纤薄，没有 Home 键来支持指纹识别，因此虹膜和面部识别用于补充身份验证，但是还需要经过测试才能确定性能。这款平板电脑运行的是 Android 8.1 Oreo 系统，使用的是上一代高通骁龙 835 处理器，内存为 4GB。前后有双 1300 万像素摄像头，USB-C 接口， microSD 卡插槽，键盘连接器(类似苹果的 Smart Connector)，当然耳机插孔还在。

与此同时，Galaxy Tab S4 的盒子里还提供有 S Pen，这是一种类似于 Apple Pencil 的压力感应笔。另外，三星还推出了一款售价 150 美元的可选键盘配件，这可能有助于设备与 DeX 界面的集成。每当 Galaxy Tab S4 连接该键盘，DeX 就会自动启动。售价方面，Galaxy Tab S4 的 64GB 版本的价格为 650 美元（约合 4400 元人民币），256GB 版本的价格将达到 750 美元（约合 5110 元人民币）。新机将于 8 月 10 日在美国亚马逊、百思买和三星官网上线。

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