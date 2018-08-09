日前，路透社引用 The Intercept 的一份报告显示，谷歌计划在中国重新启动搜索引擎服务。







据说这项代号为 Dragonfly 的计划始于 2017 年春季，最快在半年到九个月的时间内就会正式上线。并且这个搜索引擎提供了“黑名单”的功能，搜索出的结果是经审查后过滤的，以此来满足国内政策和法规的需求。而且不光可以屏蔽文字，图片也可以进行屏蔽。目前谷歌还准备将这个搜索引擎开发出一个 Android 的版本。



知情人士称，谷歌开发遵守审查的搜索产品的计划尚未完成，也可能不会有结果。谷歌面临的主要障碍将是需要获得中国当局批准重新进入搜索市场。



而谷歌公司则在发送给媒体 The Verge 的声明中表示：“我们在中国提供了很多移动端应用，包括谷歌翻译和 Files Go 等，以帮助中国的开发人员，同时也向精动等公司进行了大量投资。至于下一步我们的计划，暂不能发表评论。”



实际上，从近期的动作来看，谷歌似乎的确有意重新进入中国，包括去年 12 月宣布在北京成立一个人工智能研究实验室，今年 1 月份推出适用于中国的 Files Go 移动应用，前不久还推出了基于微信的“猜画小歌”AI 游戏，该公司还与小米等厂商展开合作，将旗下 ARCore 平台带到国内。



毫无疑问谷歌渴望重返中国市场占据一席之地，但说实话，在国内推出搜索引擎现已并非易事，将主要服务项目推向国内的过程也异常曲折，比如最近几年谷歌有意将 Googlel Play 带入国内，但是最终依然没有成功。



总而言之，结合种种原因，再加上近期关税贸易战的影响，多数评论并不看好谷歌搜索引擎能够在短期内顺利重返中国。尽管如此，爆料人透露，谷歌已经计划好在短期内启动该项目，并已做好各种准备。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。