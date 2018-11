日前,路透社引用 The Intercept 的一份报告显示,谷歌计划在中国重新启动搜索引擎服务。







据说这项代号为 Dragonfly 的计划始于 2017 年春季,最快在半年到九个月的时间内就会正式上线。并且这个搜索引擎提供了“黑名单”的功能,搜索出的结果是经审查后过滤的,以此来满足国内政策和法规的需求。而且不光可以屏蔽文字,图片也可以进行屏蔽。目前谷歌还准备将这个搜索引擎开发出一个 Android 的版本。



知情人士称,谷歌开发遵守审查的搜索产品的计划尚未完成,也可能不会有结果。谷歌面临的主要障碍将是需要获得中国当局批准重新进入搜索市场。



而谷歌公司则在发送给媒体 The Verge 的声明中表示:“我们在中国提供了很多移动端应用,包括谷歌翻译和 Files Go 等,以帮助中国的开发人员,同时也向精动等公司进行了大量投资。至于下一步我们的计划,暂不能发表评论。”



实际上,从近期的动作来看,谷歌似乎的确有意重新进入中国,包括去年 12 月宣布在北京成立一个人工智能研究实验室,今年 1 月份推出适用于中国的 Files Go 移动应用,前不久还推出了基于微信的“猜画小歌”AI 游戏,该公司还与小米等厂商展开合作,将旗下 ARCore 平台带到国内。



毫无疑问谷歌渴望重返中国市场占据一席之地,但说实话,在国内推出搜索引擎现已并非易事,将主要服务项目推向国内的过程也异常曲折,比如最近几年谷歌有意将 Googlel Play 带入国内,但是最终依然没有成功。



总而言之,结合种种原因,再加上近期关税贸易战的影响,多数评论并不看好谷歌搜索引擎能够在短期内顺利重返中国。尽管如此,爆料人透露,谷歌已经计划好在短期内启动该项目,并已做好各种准备。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。