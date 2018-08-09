由 Valve 亲自推出的《Dota2》卡牌游戏《Artifact》（神器）将在 11 月 29 日正式发售，面向 PC、Mac、Linux 平台，美区预售价格为 20 美元，国区商店价格暂未公布。







该游戏还会在 2019 年登陆 iOS 和 Android 两大移动平台。



作为 V 社沉迷做游戏发行平台努力吸钱之后好不容易推出的一款新游戏，《神器》引起了玩家们的普遍关注。看得出 V 社在这款游戏中倾注了较大成本，首先请来了“万智牌”缔造者 Richard Garfield 打造，这位可以算是集换式卡牌游戏的开创者了。



为了让游戏大火，甚至还不惜拿出了 Dota2 金字 IP 供它使用，所以说《神器》其实是 Dota2 卡牌一点都没错。游戏玩法也相当之硬核，机制比炉石这种休闲卡牌复杂的多：三条兵线被做成三个战场，游戏开局要从 100 多位英雄里通过 ban/pick 选出五位英雄参战，装备和技能则各使用一个牌组，胜利条件也是“破路推家”。比起一款电子卡牌，更接近于“在牌店上打一局 Dota”的桌游。







购买游戏将会获得 54 张卡牌，其中包括 5 张英雄卡、9 张物品卡以及 40 张其他类型的卡牌。同时还将获得 10 个卡包，每个卡包内拥有 12 张随机卡牌，保证至少有一张为“稀有”品质，同时玩家还可以在发售后以 2 美元的单价购买卡包。



每位玩家将会需要 40 张卡牌来构筑自己的牌组，其中 5 张为英雄卡，其余 35 张为英雄能力及其他物品，游戏发售时将会收录共计 280 张卡牌，包括 44 个英雄，《神器》还将兼容社区市场功能：卡牌将能够在社区市场购买和出售，也就意味着你想要得到指定的新卡，就必须去和其他玩家交易。







《神器》的收费模式也和一般网游不同：除了游戏本体收费之外，据设计师爆料，虽然卡牌的强度和稀有度无关，但是游戏内并不存在“爆肝”就能变强的说法——也就是说想要玩下去你几乎必须要买新卡包或者在社区交易。



而且，游戏还没发售，V 社就宣布，设置最高 100 万美元的奖金举办《神器》电竞比赛。这个奖金数额大概可以买隔壁炉石冠军两辆法拉利了……只能说不愧是 G 胖，钱都从玩家钱包里自动吸过来的。

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