Epic Games 热门游戏《堡垒之夜》计划在今年夏天推出安卓版，此前有消息称 Epic 或许有计划不通过谷歌 Play 应用商店上线该游戏，借此可以谷歌的 30% 的应用内购抽成。



日前，公司联合创始人 Tim Sweeney 在接受外媒 TouchArcade 采访时确认了这一消息，同时也澄清了《堡垒之夜》安卓版 Galaxy Note 9 限时独占的谣传。







Tim Sweeney 在发言中对于谷歌安卓平台对游戏内购抽成 30% 颇有看法，认为这在游戏行业里属于很高的“商店税”。《堡垒之夜》安卓版可能通过自制下载方式和“特有的安全许可”发行，完全绕开谷歌 Play 应用市场发行。



这意味着国内安卓用户也可以用过 Epic Games 官网或者其他第三方渠道下载安装该游戏，只要官方不锁区服，甚至能和全球玩家一起竞技。而《堡垒之夜》手游的国服尚未有消息公布。



关于《堡垒之夜》安卓版将在三星新旗舰 Galaxy Note 9 发布时限时独占的传闻，Tim Sweeney 给予了否认：“堡垒之夜将会同时来到所有能够稳定运行《堡垒之夜》的高性能安卓设备，游戏发布时将会提供更多详细信息。”



《堡垒之夜》最早在 2017 年 7 月份发布，两个月之后，开发商 Epic 正式推出了差异化玩法的《堡垒之夜：大逃杀》，和游戏本体付费购买不同的是《堡垒之夜：大逃杀》采取了免费模式。虽然核心玩法相同，但除了卡通画风之外，与很多吃鸡游戏不一样的是，《堡垒之夜》加入了建造玩法，除了游戏里的掩体之外，玩家们还可以通过收集材料的方式建造防御工事。



《堡垒之夜：大逃杀》推出以来还不到一年，但已经让这款游戏成为了现象级大作，就在此前 2018 世界杯总决赛上，法国球员进球之后的尬舞都是模仿该游戏内的动作，可以想见它在欧美市场影响有多深远。



据业内调研公司 SuperData Research 近期报告，截止今年 5 月底《堡垒之夜》已经带来了 12 亿美元的收入，并且在今年 6 月初，游戏的玩家数量就已经达到了 1.25 亿。自 2017 年 10 月开始，《堡垒之夜》的月流水一直在增长，尤其是 3 月份推出 iOS 手游版本之后，随着安卓版和腾讯国服版的顺利进行，预计今年全年将能给 Epic 带来 20 亿美元的收入。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。