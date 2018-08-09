在经过今年早些时候的 beta 测试阶段之后，谷歌最新的 Android 操作系统 Android 9 Pie 于今天正式发布。





Android Pie 引入了一种新的基于手势的系统界面，类似于 iPhone X 的操作。新系统还引入了 Android Dashboard，它的设计目的是告诉用户在设备上花了多少时间，这与苹果自己的屏幕时间（Screen Time）功能类似。

Shush 勿扰功能可以让 Android 设备在屏幕朝下放置时保持静音，Wind Down 则可以让用户选择一个特定的睡觉时间将界面变成灰色，以减少手机的夜间使用。

除此之外，Adaptive Battery 功能可以通过优先处理最有可能使用的应用程序来优化电池电量；App Actions 有点类似于 Siri 应用建议，可以预测你接下来可能会做什么，比如插入耳机即可弹出音乐 App；Slices 则可以让用户快速使用到 app 里的某个特定功能，比如打开打车软件就会自动弹出目的地等（将在晚些时候到来）。

与所有 Android 新版本一样，Android 9 Pie 在发布时只适用于数量有限的智能手机，因为基于 Android 的智能手机使用的是 Android 操作系统的定制版本，每个智能手机制造商都需要时间来向用户提供新软件。

从今天开始，Pixel 手机都可以升级 Android 9 Pie，索尼、小米、Oppo、Vivo、一加、以及 Essential 等厂商的最新产品将在今年晚些时候获得升级推送。大多数 Android 智能手机仍在使用 Android Nougat、Marshmallow 和 Lollipop 系统，它们分别于 2016 年、2015 年和 2014 年发布更新。

值得一提的是，截至 2018 年 7 月 23 日，谷歌于 2017 年 8 月发布的 Android 8 Oreo 的安装率只有 12%。相比之下，截至 2018 年 5 月 31 日，苹果 iOS 11 已经安装在 81% 的设备上。14% 的设备在使用 2016 年发布的 iOS 10，只有 5% 的设备使用较早版本的 iOS。

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