来自腾讯 Wegame 的消息，共斗狩猎大作《怪物猎人 世界（Monster Hunter World）》将于 8 月 8 日也就是今天 13 点开售，普通版售价为 299 元，豪华版为 358 元，使用庆典折扣券可以立减 88 元，加上微信支付等优惠不足两百元就可以购入普通版。参加预约活动还可以免费领取“起源系列”特典以及“顺风护石”特典，对于国内玩家可谓实惠满满。







现在官网上醒目的上线倒计时正越来越接近最终时刻，玩家们马上就可以在 PC 上玩到这款大作了。



WeGame 版支持简体中文，由卡普空和 WeGame 汉化团队制作。根据官方消息，WeGame 本次还为 MHW 提供了专门的联机加速支持，覆盖全国服务器，稳定联机，并且使用了 Tinysetup 技术，下载游戏后无需安装即可进入游戏。



《怪物猎人 世界》是卡普空历时 4 年打造的《怪物猎人》系列主机/PC 最新作，首发于 2018 年 1 月，本作在继承和发扬 MH 系列硬派动作和狩猎魅力之外，又进行了诸多变革，地图、玩法与画面都有非常巨大的进步，狩猎场景第一次由互相割裂的块状地图变成了连贯一体的开放世界，游戏整体的节奏变得更加紧凑饱满，大规模的地图带来了更为完整、丰富的怪物生态，作品的视觉效果也达到了系列最高峰。游戏最多支持 16 人联机社区，4 人联机狩猎，系统和技能相对精简明确，手感则飘逸不少。







不管怎么说，从上线后的市场表现到媒体与玩家评价，都可以明显地感受到这部新作的诚意，毫无疑问，它就是猎人的天堂，绝对值得一玩。



Wegame 此次引进《怪物猎人 世界》并且积极促成了简体中文化，还是很令玩家振奋的，相比较另一边 Steam 版将会在 8 月 10 日正式上线，标准版售价 308 元，支持繁体中文，就体验感来说两边基本差别不大，Wegame 价格吸引力更强一些。



只要不到 200 元就能购买到《怪物猎人 世界》，你是打算买呢还是买呢还是买呢？

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