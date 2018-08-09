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今年的 China Joy 于8 月3日至 8月6日在上海型国际博览中心召开，China Joy作为全球数码互动娱乐领域具有影响力的盛会怎么能少得了我们威锋小编的身影，这次带大家来参观的是新款 MacBook Pro 和 Blackmagic eGPU。





新款 MacBook Pro 带来更高性能和新的专业功能，是历来最强大的 Mac 笔记本电脑。 强大的六核和四核 Intel 处理器、15 英寸机型新增选配的 32GB 内存和最高可达 4TB 的固态硬盘容量。再加上采用原彩显示技术的视网膜显示屏、Apple T2 芯片实现的新安全功能、及第三代更安静的蝶式键盘，新款 MacBook Pro 赋予专业用户、普通消费者和学生强大能力去创造精彩。现场看到的是配备触控栏的 13 英寸 MacBook Pro，没错就是小姐姐指的这台笔记本。

而在新款 MacBook Pro 旁边的就是 Blackmagic Design 推出的全新 Blackmagic eGPU，这是一款图形处理配件，可提升任何配备雷雳 3 端口并运行 macOS High Sierra 10.13.5 或更高版本的 Mac 的图形处理性能。使用 Blackmagic eGPU，你无需牺牲 MacBook Pro 的便携性，就能享受台式电脑级的图形处理性能。

Blackmagic eGPU 采用 Radeon Pro 580 图形处理器，拥有顶级 27 英寸 iMac 强悍的台式电脑级图形处理性能。配备触控栏的 13 英寸 MacBook Pro 与它相连后，图形处理速度会有大幅提升，可以驱动 VR 体验、加速运行 DaVinci Resolve 和 Cinema 4D 等图形密集型专业 app，或者畅快淋漓地玩游戏。

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用新款MacBook Pro 加上Blackmagic eGPU 玩荒野行动简直不要太爽，小编已经在现场连续吃了两把鸡了，不说了隔壁的小姐姐让我带她吃鸡去了。心动了吗？想买新款MacBook Pro 就赶紧来威锋下单，现在下单不仅可以享受苹果官方的 教育优惠 还有威锋的三重大礼等你来拿。

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