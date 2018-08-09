8月3日-6日，中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海新国际博览中心隆重开展。中国原创耳机品牌1MORE万魔耳机也一同参与这场盛会。（展位：E4-S221）





本次展会，1MORE万魔耳机主推电竞系列新品及无线HiFi新品，四款新产品获得了众多前来观展的朋友关注。Spearhead VRX 电竞头戴式耳机

去年，1MORE发布首款电竞产品：1MORE电竞耳机。深受电竞游戏玩家的喜爱。今年ChinaJoy，1MORE也将带来它的超级升级版：Spearhead VRX 电竞头戴式耳机，搭配Waves Nx 头部追踪 3D 立体音效，360°体验声临其境！Spearhead VR 电竞蓝牙耳机

手游也有超棒装备！1MORE首推电竞蓝牙耳机，沉浸式虚拟实境立体音效，充电 10 分钟可使用 3 小时，自定义LED灯光闪烁模式，手游也要一样酷！三单元圈铁蓝牙耳机

1MORE三单元圈铁耳机一直以来备受消费者与媒体喜爱，多次获得权威媒体推荐。这款“热卖爆品”也有升级蓝牙款！好音乐，随身携带！高清降噪圈铁蓝牙耳机

高清降噪圈铁耳机也有蓝牙升级版！多场景人性化降噪模式，支持快充模式，充电10分钟使用3小时。1MORE在ChinaJoy现场还设定降噪耳机体验专区，有漂亮showgirl陪同感受！除了新品展出之外，1MORE展位中也有各种精彩活动。电竞水友赛随时开打，邀请知名战队助阵，与观众们共同PK。

除此之外，ChinaJoy电子竞技大赛全国总决赛也在如火如荼的进行中。8月3日， ChinaJoy电子竞技大赛总决赛开幕，1MORE万魔耳机CEO林柏青先生受邀参加演讲，并在大会上发布两款电竞新品。两款电竞新品也是这一次ChinaJoy电竞大赛的指定耳机。



↑1MORE万魔耳机CEO林柏青先生受邀参与演讲

1MORE电竞新品不仅受到了在场观众的好评，也得到了专业媒体的推荐。8月4日晚 ，由ChinaJoy官方及中关村在线主办的黑金娱乐硬件奖颁奖晚宴举行。1MORE Spearhead VR电竞蓝牙耳机获得影音产品奖。这也是1MORE第二次获得黑金娱乐硬件奖项。

↑1MORE Spearhead VR电竞蓝牙耳机获得奖项





↑1MORE万魔耳机CEO林柏青先生代表领奖

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