8 月 8 日下午，魅族科技正式发布了魅族创始人黄章全新的梦想旗舰手机：魅族 16。魅族魅族副总裁李楠主持本场发布会，他表示魅族 16 系列手机是魅族手机史上的又一次重大突破，认为这款机子会像“小圆点、mBack”那样，继续创新和引领行业。





本场魅族发布会没有像其他国产厂商那样的“国际惯例”，过往一段时间内的一切销售数据和成绩都没有公布，李楠明确这场发布会只讲魅族 16th 系列手机。不过，由于魅族老大黄章 J.Wong 在社区爆料了太多东西，所以李楠说既然早就被发布过了，大家能来就是真爱，但这场发布会重点讲一些希望大家假装不知道的东西。

李楠开门见山，首先介绍的是魅族 16 的性能。毋庸置疑，魅族 16 搭载的是来自高通性能强大的，关于这枚芯片就不用多介绍了，10 纳米工艺，2.8GHz 主频，集成 Adreno 630 GPU。同时，魅族 16 系列，最高可选 8GB RAM + 256GB ROM 组合。

李楠有意调侃了“闪存混用”的事件，称魅族 16 系列硬件不会缩水，给的全都是良心品质，其中

除此之外，魅族 16 的一些亮点硬件指标还包括双频段的，声称搭配，Wi-Fi 和 LTE 数据传输速度都得到极大提升，其中 Wi-Fi 最高下载速度提升了 60%，LTE 传输速度最高提升 100%。

不仅如此，魅族 16 升级并支持高通和索尼两大无线高清音频技术。李楠表示，蓝牙 5.0 意味着无线耳机也能畅享 CD 级别的音质。

魅族 16 系列的显示屏所采用的都是三星第五代线最新技术的，两块屏幕都是 On-cell 制造工艺，对比度 10000:1，分辨率为 2160×1080 像素，亮度同样是 430 cd/㎡，只是像素密度不同，大尺寸款为 402ppi，小尺寸款为 374ppi。

在上述参数下，魅族 16 系列的性能如何呢？ 与历代机型相比，魅族 16 是最快的手机，比 15 Plus 快了 1.53 倍。有意思的是，

不仅如此，而这一点主要基于鲁大师的体验评测结果，其分数高达 148.57 分，比第一名还要超过 3 分，是 2018 年的 Android 旗舰中分数最高的一款。

在各大游戏手机倾巢而出的情况下，魅族 16 系列也引入了专业游戏手机才有的散热技术：，在相同高负载的情况下至少能降温 4 摄氏度，保证发热控制在合理范围内。

在设计方面，这里李楠再次强调，魅族不是一个拼参数的品牌，否则也不会活到今天，他希望大家忘记参数，所以开始宣布一些没有泄密的东西。而在此之前，李楠继续调侃 2018 年手机厂商的审美水平，并贴出了下面这两张图。他认为今天中国手机很牛，打遍天下无敌手，但不知道

李楠称，通过调研他们发现绝大多数消费者都不喜欢刘海屏，。所以，魅族 16 手机干掉刘海屏，引入了屏下指纹识别功能。因为黄章下令称，魅族 16 必须为消费者带来直观流畅的体验，不论花多少钱都要把光学指纹搞出来，最终“屏幕指纹方案”成为了最佳的选择。

为了体现出魅族 16 的屏幕指纹识别技术有多出色，魅族选择了猫纹进行测试，结果连猫纹都能通过测试，猫纹既能实现屏幕指纹的录入，也能成功的解锁手机。。尽管屏幕指纹的成本是魅族 15 前置指纹模块的三倍，是普通手机后置指纹成本的八倍，为了优秀的体验魅族 16 也会坚持配备。

魅族官方表示，16 系列旗舰的屏幕指纹识别速度做到了 0.25s，识别成功率高达 99.12%，目前市面上还没有哪一款指纹识别功能手机能够超越这个识别率。

在干掉刘海屏的工程上，魅族 16 系列手机设计了由 6 段弧线组成的超大 R 角，并且李楠称，魅族 15 是全面屏手机中左右边框最窄的手机，即便如此，在 1 米的跌落测试中通过率仍达到了 90%，超过标准的 80%。

魅族 16 旗舰的超窄边框还得益于重新定制 COF 屏幕宽度封装技术，，毕竟带来了极窄的下巴宽度，并且还能塞进 3.5mm 的耳机插孔。

当然了，魅族 16 的重点同样在于极窄的顶部额头中放入了听筒、红外传感器、呼吸灯、等多个元器件，最终

另外，得益于“魅族定制”的等边对称超窄边框的全面屏，白色全面版也终于得以实现，李楠认为如此高屏占比下的白色前面板，只有魅族可以做到。

至于魅族 16 系列的手机背面，采用的是四曲面 3D 玻璃的后盖设计，表面经过了 7 层镀膜工艺处理。李楠表示，这七层镀膜让魅族 16 系列打造出接近陶瓷的质感，非常之高档。

李楠在谈及手感的部分，嘲讽了整个手机行业，认为全面屏旗舰全都在退步，越来越重，因为碰到了很多技术难题，特别是自己喜欢的品牌

相比之下，李楠称魅族做的是有追求的旗舰手感，因此 16 系列做到了今年旗舰手机中最轻的重量，在使用了双面玻璃设计之后依然控制在 152g，

另一个嘲讽友商的点是手机机身厚度，，而魅族要做的是至少让行业倒退到三年之前。魅族 16 系列机身薄至 7.3mm，不仅是 2018 年最薄的旗舰手机，而且还成为了

难能可贵的是，魅族 16 系列没有因为机身厚度薄重量轻而对电池进行缩水，。李楠表示，魅族 16 实现 13.5 小时的全天续航水平毫无压力，并支持 mCharge 快充，30 分钟可以充电 67% 的电量。

关于机身设计的最后一些亮点，还包括立体声扬声器，以及带来全新触觉体验的。升级的线性马达不仅可以让系统触觉反馈细腻到每一个按键、每一次滑动，而且支持编程，总共有超过 100 个触觉反馈场景，可设置不同的电话不同的振动方式。

魅族 16 的前置摄像头为 2000 万像素。魅族称，这么窄的额头，最多能放下 800 万像素的摄像头了，但还是因为黄章有钱任性，最后才定制了 2000 万像素的摄像头模组，整体体积比传统 800 万像素的前置模组更小，魅族自家标榜为“ ”。

前置摄像头搭配的是第五代 Arcscft 虹软算法，支持 AI 光影美颜，支持单摄虚化等等。不过魅族认为，，因为后置摄像头他们也做出了 AI 全自动 HDR 功能，超过 120 种 AI 智能场景识别等等，而对画质有根本性提升作用的永远是硬件。

魅族嘲笑国产旗舰都在拍照硬件的选择上都在原地踏步，称很多旗舰使用的 IMX363 和 IMX519 这些传感器，其中。魅族认为，这些小尺寸的传感器，在捕捉光线的时候难以让人满意，最终成像画质也不太让人满意。

魅族 16 后置双摄中，主摄像头采用的是，成本比 IMX 363 贵 15%，但，是目前手机中单个像素最大的 CMOS，而且

IMX380 感光度表现少不了样张与其他旗舰对比，如 OPPO Find X和 vivo NEX：

后置双摄的副摄是 2000 万像素 IMX350 传感器。魅族表示，，并且还配备了四轴光学防抖，将快门速度降低到 1/4s，搭配骁龙 845 的 Spectra 280 ISP，成像素质超过魅族 15 系列。

魅族 16 夜拍少不了样张与其他旗舰对比，如 OPPO Find X和 vivo NEX：

李楠表示，IMX 380 已经是手机行业最好的传感器，四轴光学防抖也是手机最好的防抖，加上最好的 ISP 和最好的算法，这些同时出现在魅族 16 上就是“全球唯一”。他认为，

在软件环节，魅族 Flyme 系统工程师称为了优化系统，曾经一周时间内完全拒绝与外界联系，包括老婆和孩子，不可思议到没心没肺。但在 3 个月时间里，全新的 Flyme 7 已经升级到了 Android O 底层，帮助魅族 16 实现超出预期的性能表现，

魅族 16 的软启动速度行业最优秀，因为在常用的 50 款第三方应用中，启动速度比魅族 15 Plus 快了 34%，至少

Flyme 7 在 OneMind 基础上与英国曼彻斯顿大学合作，结合更先进的人工智能算法，打造了全新应用预加载技术，。这 36% 怎么说呢？魅族表示用实际体验来说，就是微信启动时连地球界面都快到看不到。

软件上魅族还为 16 系列改进了日常使用最关键的滑动流畅度，从而打造的 SuperSwipe 技术。简单地说，就是通过优化 CPU 多核协作算法，在滑动瞬间锁定系统资源，确保滑动操作的响应速度和响应力度， 将。因此，魅族 16 的平均帧耗时整个安卓旗舰中最短，滑动流畅度领先 OPPO Find X 达到 25%。

李楠提到了一个关键屏幕滑动流畅的关键，即

针对游戏的优化，魅族自己不仅有自研的降负载以及动态绑核技术，而且在各大厂商都与网易、腾讯纷纷合作的情况下，魅族也宣布与腾讯、网易成立了游戏优化联合实验室，对更多游戏做更深入的优化。

李楠简单提及了 Super mBack 2.0 的全面屏交互体验，其中小圆圈消变成了小横条，占用面积更小，但是功能依旧没变。例如，轻按返回，重按回到主屏幕，上滑动多任务等等。同时，用户也可以设置成全局手势设置，变成短上滑返回，长上滑回到主屏幕，上滑悬停多任务，并且也支持屏幕左侧和右侧操作。

魅族还提到了魅族 16 的稳定性，声称超过 300 台手机夜以继日超过 100000 个小时地进行高强度测试，保障了

最后，李楠表示好用的旗舰不一定贵，那些没有屏幕指纹识别、有刘海的旗舰都不配做魅族 16 系列旗舰的对手，而可以做对手的旗舰中，只有 3 款国产旗舰，包括 9999 元的华为 Mate RS，4999 元的 OPPO Find X 和 3898 元的 vivo NEX，。

魅族 16 的报价比上述手机都更便宜，仅从 2698 元起。具体而言，魅族 16 的 6GB+64GB 定价 2698 元，6GB+128GB 定价 2998 元，8GB+128GB 定价 3298 元；魅族 16 Plus 的 6GB+64GB 定价 3198 元，6GB+128GB 定价 3498 元，8GB+128GB 定价 3998 元。目前魅族 16 系列已经开始接收预约，8 月 20 日正式开售。

不管如何，从配置、规格、功能、特色和价格等方面来看，魅族 16 系列都属于“真香”系列旗舰智能手机。当然也有比较不完美的一面，例如没有 NFC，只有 430 尼特的低频低分辨率 OLED 屏幕等等。重点在于，魅族 16 的产能是个极大的问题，因为有不少定制的零部件对供应链折腾不少，从魅族官方在 20 日之前每天仅能提供 100 台的预售就能看出，这是所有期待魅族 16 的买家所无法接受的，现货永远无比美好。

讲真，2018 年旗舰中最便宜的骁龙 845 + 屏幕指纹 + 线性马达，机身最薄、最轻，左右边框最窄，最强规格的相机，最不跟随刘海，你觉得魅族 16 这款旗舰的如何？尤其在与国产旗舰的对比中是否更值得入手？ 是否比过去最便宜的骁龙 845 手机小米 8 更“价格厚道、感动人心”呢？







































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