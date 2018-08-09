距离谷歌秋季发布会还有大约两个月的时间（通常是在 10 月份），届时我们将迎来新一代 Pixel 智能手机和其他新产品。不过就在今天，最新的 Pixel 3 XL 真机照片已经出现在网上。





根据外媒 Android Police 的报道，这些照片上显示的是 Pixel 3 XL 的先行版本，从照片上我们可以看到这款新机的前后面板。Pixel 3 XL 的屏幕顶部也拥有一个类似 iPhone X 的凹槽，但是比后者窄一些，高一些。

之前的 CAD 图显示，尺寸较小的 5.4 英寸 Pixel 3 并未使用凹槽设计，但是今天的照片显示，6.2 英寸的 Pixel 3 XL 顶部是有凹槽的，据说苹果希望通过这个凹槽来放置改进之后的相机系统，包括两个镜头。

据彭博社 5 月报道：

其中一名知情人士说，尺寸较大的 Pixel 将在手机前端凹槽内放置两个镜头。

据知情人士透露，新一代 Pixel 3 XL 屏幕顶部的凹槽不会像 iPhone X 那么宽，但明显要高得多。知情人士说，谷歌的目标是最终在未来的 Pixel 中完全移除边框，但今年仍保留了凹槽和下巴，以放置手机前部的立体声扬声器。

此外，这些照片表明，购买 Pixel 3 XL 的消费者将会得到一系列配件，包括耳机、USB-C 充电线缆等等。值得一提的是，耳机并未使用 3.5mm 耳机插头，看起来谷歌也在新机上移除的 3.5mm 耳机插孔。

这款 Pixel 3 XL 将预装最新的 Android 9 操作系统，搭载 8 核高通骁龙处理器、4GB RAM 和 Adreno 630 GPU，屏幕分辨率 1440×2960，像素密度为 494ppi。

自从 iPhone X 于去年 11 月上市以来，市面上开始不断出现使用刘海屏的智能手机。有趣的是，苹果通过刘海屏来实现屏幕最大化，同时在凹槽内放置 TrueDepth 系统的各种组件，但是有不少采用类似设计的 Android 手机其实是缺少前置生物识别特性的。

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