8月8日夜晚，高通突然宣布推出骁龙旗下中端处理器 670，采用 10nm 工艺制造。在大家普遍认为高通骁龙 710 将接替 660 迎战中端市场时，670 的出现显然告诉了大家高通想在市场上更加细分地耕耘。





CPU 方面骁龙 670 集成了两颗2.0 GHz Kryo 360（基于 A75）高性能核心，以及六个1.7 GHz Kryo 360（基于 A55）高能效核心。GPU采用了Adreno 615，支持8GB LPDDR4X内存、QC4.0+快充等。骁龙 670 集成了第三代AI引擎，和骁龙845保持同一水平。在设备没有网络连接的时候，用户也可以获得接近实时的响应、隐私性改进和可靠性增强。不过现阶段用户实际能感知到的 AI 提升并不明显，不必纠结这方面。

骁龙 670 相较于骁龙 660 高通宣称在 CPU 性能方面比前代提升了 15%，GPU 方面较前代的Adreno 512 渲染性能提升了 25%。但实际上骁龙 670相较于660提升并不够大，在日常使用中这种提升并不明显。骁龙 670 相较于骁龙 710，CPU主频低了200MHz，不支持2K分辨率，基带从X15（800Mbps）降为与X12（600Mbps），峰值下载速度与上传速度略低，不支持 4x4 MIMO（即基站有 4 根天线发射数据而用户终端有 4 根天线接收数据）。

如果说骁龙 710 是新一代甜点SOC的话，那么骁龙 670 可能是没那么甜的SOC了。但毫无疑问，这么大体量的高通一定是根据细分市场的需求适时推出的，这颗SOC一定会成为下半年中端手机的中流砥柱。

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