8 月 10 日消息，在 Galaxy Note 系列手机诞生八周年之时，三星正式发布了该系列产品的最新旗舰智能手机 Galaxy Note 9。尽管 Galaxy Note 9 是目前为止三星是最强大的智能手机，但不可否认的是，该旗舰只是轻微升级，可以说是 Galaxy Note 9 就是在 Galaxy S9+ 的基础上增加了 S-Pen，然后为相机加入一些更智能的功能而已，无革命性升级。





那么，Galaxy Note 9 的设计和规格有什么新的吗？我们都知道，得益于 S-Pen 手写笔 Galaxy Note 系列才如此脱颖而出，全新的 Note 9 也没有什么不同， S-Pen 依然是最大的卖点，所以我们先从 S-Pen 的改进说起。三星 Galaxy Note 9 旗舰标配的 S-Pen 触控手写笔增加了蓝牙模式，支持 Bluetooth LE，因此可以充当智能手机遥控器，例如当做 PPT 演示翻页器、控制音乐播放，甚至解锁手机或远程开启和操控app。关键是 S-Pen 的蓝牙按钮支持编程，所以可以自定义按下激活某些应用程序或快捷方式，并且支持单击、双击或长按操作。

例如说，当拍摄合影相对困难时，通过这支升级版 S-Pen 手写笔，只要在开放空间 10 米范围内，就可以快捷启动相机，切换到自拍模式，然后按下快门按钮。当然，有蓝牙功能就意味着 S-Pen 需要充电，但三星表示不必担心，因为这支触控笔内置超级电容，将其插入手机在 40 秒内就能充满电量。目前还不清楚内置的电池有多大，三星称充一次电应该可以满足 200 次点击或 30 分钟待机时间。

新 S-Pen 笔尖 0.7mm，提供 4096 级的压力感应，结合三星自家的系统亮眼功能还有很多，这里就不一一详述了，例如还可以提供以前那种息屏状态下的快速笔记功能，即便屏幕关闭着也能建立便签。关于这个功能升级之后做了小改进，现在在关闭屏幕下的便签模式，写下的文字颜色将会自动匹配 S-Pen 的配色。

Galaxy Note 9 设计上并没有新鲜之处，可以说只是 Note 8 的小调整，设计语言上相似，正面边框稍小了点，因此屏幕稍微大了小，从 Galaxy Note 8 的 6.3 英寸增加到了 6.4 英寸，Super AMOLED 面板的全视曲面屏，Quad HD+ 级别的分别率（2960×1440 像素），像素密度达到 516ppi，屏幕比例依然是 18.5:9。

整机的尺寸为 161.9 x 76.4 x 8.8mm，重量达到 201g，依然延续了IP68 级防尘防水性能。机身的背部的变化相对明显一些，将指纹传感器的位置挪动到了摄像头的下方，与 Galaxy S9 差不多，很多人可能会欣赏不来。虽然有传闻认为三星会提供屏幕指纹识别技术，不过现在来看这项技术似乎没有完全准备好。

三星在配色上做了一些改进，这一次有薰衣草紫、炫镜铜、丹青黑、寒霜蓝配色，其中寒霜蓝版本配备的是金黄色的 S-Pen，这些配色不一定在所有国家或地区上市。

内部硬件方面，Galaxy Note 9 基本上可以说是例行升级，所搭载的是来自高通的骁龙 845 芯片（全球版为Exynos 9810），运行内存和储存容量有两种选择，其中基本版是 6GB RAM + 128GB ROM，而顶配版则为 8GB RAM + 512GB ROM。同时，Note 9 依然设有 microSD 卡插槽，最高支持 512GB 的储存扩展，因此在理论上 Galaxy Note 9 的储存空间可以高达 1TB。不过，大多数人在智能手机上不需要这么大储存容量。

其实与上一代相比，三星 Note 9 在硬件上的最大改进是电池，这一次标配了 4000mAh 的大电池，与华为 Mate 10 Pro 同等，三星称这款手机的电池续航时间可以达到全天候。但说实话，过往三星也曾对老旗舰说过同样的话。之前 Galaxy Note 8 的电池容量为 3300mAh，亮屏续航时间约为 6 小时左右，所以预计 Galaxy Note 9 增加 21% 电池容量之后，亮屏时间应该提升至 7 到 8 小时。

当然了，Galaxy Note 9 还提供快速有线和无线充电，支持 Qi 和 PMA 两种无线充电标准。不过，除了一些可以预见的硬件升级之外，Galaxy Note 9 的内部改进还真下了一定的功夫，为了保证高性能和稳定性，三星为其配备了一套称之为“液冷碳纤维混合的散热系统（Water Carbon Cooling System）”。三星认为这套系统并不新鲜，声称早在 Galaxy S7 就已经引入了，目的是更快驱散内部热量，只不过热管比 Note 8 大了三倍，增加内部的吸水量，提高散热效率，而增强的碳纤维材料则提升 3.5 倍的散热效率，提高导热系数，有效防止过热。

另外，与国产厂商力推游戏稳定性一样，三星也为 Galaxy Note 9 配备了一套基于 AI 人工智能的性能调整算法，声称在该算法下玩游戏时，帧数 FPS 稳定性提升了 40%，保证在《堡垒之夜（Fortnite）》这样的等级游戏中视觉效果更流畅，体验更愉快，毕竟 射击时不稳定的 FPS 对预测攻击的影响不小。

Galaxy Note 9 的摄像头模组与 Galaxy S9+大致相同（双 1200 万像素），或者说在 Galaxy Note 8 双 OIS 光学防抖镜头的基础上，融入了 Galaxy S9 + 的“超疾速全双核对焦”和“智能可变光圈（f/1.5或f/2.4）”特性，但也增加了更智能的场景检测优化和实时瑕疵侦测功能。讲真，AI 智能场景识别功能在大多数国产旗舰上已经见识过了，利用神经网络、机器学习等技术来智能匹配拍摄场景，并自动优化改善照片，从而让拍摄的照片更专业。

三星表示，Galaxy Note 9 智能场景优化功能可识别 20 种场景模式，包括食物、肖像、鲜花、室内场景、动物、风景、草地，树木、天空等等，而这种自动提升效果的场景优化，来源于专业摄像师拍照效果的设置。因此，当拍摄一朵花时，开启智能场景识别的情况下，这朵花会比未开启时显得更加赏心悦目。当然了，根据拍摄条件的差异，场景优化程序的准确度可能会有所不同。

至于实时瑕疵侦测功能，可以说是拍照中非常实用的功能。三星表示，实时瑕疵提示功能可杜绝闭眼和模糊的照片，它可以智能地检测眨眼、模糊、镜头污迹和逆光等问题，并及时通知用户，以便用户可以调整角度和重新拍摄。日常生活中，拍下眨眼模糊的照片时常有，后悔莫及，所以如果能自动提示就可避免这类情况发生。

不过，实时瑕疵侦测功能并非万能，因为三星也表示这一功能有不少条件限制，因为实时瑕疵检测提示的准确性可能因周围条件或被拍摄物体的不同而异。例如说，当用户的 Galaxy Note 9 开启眨眼及模糊检测进行拍照，取景框不超过三个人，且距离不超过 1.5 米时才能呈现理想效果。Galaxy Note 9 的前置摄像头为 800 万像素，配备 f/1.7 光圈的镜头。Galaxy Note 9 的其余硬件和功能特征与 Galaxy S9 系列旗舰差不多，例如提供 LTE Cat. 18 1.2Gbps 的下行速度，具有 4x4MIMO 和载波聚合，标配蓝牙5.0、心率传感器、虹膜扫描传感器、压力传感器、指纹识别传感器、面部解锁功能等等。

发布会上三星花费了不少时间来演示 Samsung Dex 桌面 PC 模式，声称无需将手机扩展坞就能通过桌面模式传输到大屏幕上，平时只要结合 HDMI 线缆和 S-Pen 便可进行商务演示，而且在桌面模式下 Galaxy Note 9 可以作为触控板和鼠标，当点击文本输入框时，手机会成为触摸键盘，屏幕上自动弹出键盘辅助输入。此前一直有传言称，三星 Galaxy Note 9 一经发布便很快上市，事实的确如此。三星表示， Galaxy Note 9 将于美国东部时间 8 月 10 日开启预订服务，而上市开卖日期为 8 月 24 日。定价方面，Galaxy Note 9 的 6GB RAM + 128GB ROM 版为 999 美元，而顶配版 8GB RAM + 512GB ROM 则为 1249 美元。需要注意的是，任何在 2018 年 8 月 23 日之前预订的美国消费者，都可以获赠一副 AKG 降噪耳机。

暂时不清楚 Galaxy Note 9 中国大陆行货版何时发布、上市和定价，不过三星官方已经为中国消费者提供“即刻换新”和“抢先预定”服务。其中“即刻换新”服务中，购机款=产品建议零售价-旧机最高抵扣金额-换新补贴金额。而“抢先体验”提供了高昂的尝鲜价，6GB+128GB 需 7499 元，8GB+512GB 则为 9499 元，零售价公布之后会推返差额。三星移动部门主管高东真在宣传 Note 9 时声称，“这款新的智能手机，不只是一般的智能手机，这是一部在性能、速度和表现及各项参数方面都刷新记录，在大家记忆中都前所未有的大容量智能手机，可以让人们能够无缝的以自己的步伐生活创造的手机，这部手机是基于用户的承诺之上打造的，它永远不会拖慢大家的脚步，也不会阻碍用户创意的实现，绝不会让用户失望，它的能力如此强大，无论你身在何方，无论在做什么事情，无论你有什么需要，它都能够满足。”Galaxy Note 9 有没有高东真宣传的那么神奇现在还未知，但众所周知，Galaxy Note 系列从诞生至今一直备受争议。例如说，早期作为 Galaxy Note 最大屏幕的“跨界设备”，他被消费者质疑那么大的板砖有何用。再到 Galaxy Note 7，该机子推出时虽备受赞誉，但却快速因爆炸自燃跌落谷底，争议不断。尽管如此，Note 系列依然是三星每一年最强大的旗舰。无论如何，Galaxy Note 8 是去年最好的旗舰手机之一，随后 Galaxy S9 Plus 延续了这一趋势。而实际上 Note 9 只是以此为基础，仅作稍微的改良和调整，与前几代手机相比无明显变革。你觉得 Galaxy Note 9 如何呢？这款新旗舰符合你心目中旗舰的标准了吗？



































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