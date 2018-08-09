印第安纳大学(Indiana University)的一项研究发现，即使是很多精通技术的人，也没有在网站和应用程序中使用双重认证。CNET 报告说，大多数人认为使用高强度的密码就足够了。





据了解，印第安纳大学教授 L. Jean Camp 和印第安纳大学布卢明顿分校的博士生 Sanchari Das 对 500 人进行了一项研究，以找出双重认证这种简单的安全措施不受欢迎的原因。

在研究的过程中，他们特意在校园里寻找懂技术的学生，以确保结果不会受到那些不懂什么是双重认证的人的影响。他们希望参与者拥有比普通人更多的安全和计算机专业知识。随后他们发现，虽然这些学生了解技术，但他们不明白为什么要采取这种网络安全预防措施。Camp 教授说，参与者很有自信，认为自己的密码已经够长了。

去年底的一项调查发现，超过一半的美国人从未听说过双重认证，而使用这项安全措施的人不到三分之一。

Camp 教授提出的第二个问题是基于短信的双重认证的漏洞。他说：“它不像使用物理安全密钥进行双重认证那样安全，因为短信仍然可以被拦截。”本月早些时候，Reddit 首席技术官 Christopher Slowe 曾在一篇帖子中说：“我们了解到，基于短信的身份验证不像我们想象的那样安全，主要的攻击方式是通过短信拦截。”

事实上，在两年多以前，为认证软件设定标准的美国国家标准与技术研究所曾经表示，未来将禁止使用短信进行双重认证。就目前而言，苹果已经让通过双重认证登录 Apple ID 变得特别容易，用户可以在任何受信任的设备上收到认证代码。

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