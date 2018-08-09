8 月 10 日凌晨，三星于纽约发布了年度旗舰Galaxy Note 9，外媒 BGR 的编辑 Zach Epstein 也第一时间进行了体验并给出了 Note 9 比 iPhone X 更优秀的5个地方，以下是全文翻译。





Galaxy Note 9 正式发布，说实话挺让人震惊的，毕竟这可是一台1250美元的安卓手机。虽然 Galaxy Note 9 并没有给我们带来太多的惊喜，但如果您想要一款功能众多，电池寿命更长，显示效果更佳的顶级安卓手机，Note 9 依然是市面上最好的选择。它看起来几乎与去年的 Galaxy Note 8 完全一样，不过三星的新玩法的相机和配备蓝牙的 S Pen 手写笔确实让人眼前一亮。我们可以肯定地说，Note 9 是一款非常棒的智能手机，它甚至可以在好几个方面超越 iPhone X——这可是全球最畅销的智能手机。在这篇文章中，我将找出我更喜爱 Note 9 的五个方面。

我显示效果比你好

毫无疑问，iPhone X 拥有历代 iPhone 中最漂亮的显示屏。但...它是由这个星球上最好的显示屏制造商三星提供的。凭借三星的 OLED 屏幕技术和苹果专业的色彩调教，iPhone X 的显示效果是业内中是最好的，或者说曾经是最好的。

iPhone X 屏幕最大的一个问题可能就是它太小了，很多人都会这么觉得。5.8英寸纸面上看起来是大尺寸，但苹果尴尬的 19.5：9 的比例意味着 iPhone X 的显示区域要小得多。事实上，iPhone 8 Plus 上的 5.5 英寸屏幕实际上比 iPhone X 上的 5.8 英寸屏幕拥有更大的面积。虽然 Galaxy Note 9 具有相似的屏幕比例 18.5：9 ，但它有一个更大的屏幕，尺寸达到了6.4英寸。这也是三星最新的Super AMOLED屏幕，显示效果艳丽。下个月苹果将发布新尺寸的 iPhone ，情况可能会改变，但目前来看 Note 9 是业内最好的。

我存储空间比你大

众所周知 iPhone 的利润率是业界最高，据 TechInsights 分析师称，iPhone X的元器件成本约为 357.5 美元，售价 999 美元，净利润高达 64% 。而高存储容量的 iPhone 的利润率比低存储容量 iPhone 的利润率更高，这也是苹果手机不支持扩展内存的原因。毕竟，入门级容量的 iPhone 加上40美元的 microSD 卡就能解决的容量问题为什么要多花 150 美元买高容量的 iPhone 。

三星采取了不同的策略，虽然Galaxy Note 9 配备128GB 或512GB的内存，但依然支持 microSD 卡扩展。Galaxy Note 9 最高支持到 512GB 的 microSD 卡扩展，这就意味着你最高能获得 1TB 的恐怖容量，而在 iPhone X 这里最多你只有 256GB，同时也不支持扩展。虽然几乎没人会用到 1TB 的容量，但支持 microSD 卡扩展总不是坏事。



我有手写笔 S Pen

乔布斯曾说过，“如果你看到了手写笔，（那就证明）他们搞砸了”。然后...苹果公司就做了一个Apple Pencil 。虽然乔布斯谈的是智能手机使用手写笔很蠢，而没说平板电脑，可能这也是 Apple Pencil 出现的原因。但乔布斯错了，Galaxy Note 9 有一个手写笔，同时它体验很棒。

Galaxy Note 9 的 S Pen 是从 Galaxy Note 8 继承而来的，最重要的是，这一代 S Pen 配备了蓝牙低功耗技术，可以点击手写笔上的按钮实现拍照，在PPT中切换下一页，或者暂停和播放音乐等功能。

我的相机比你好玩

Galaxy Note 9 上的后置双摄硬件上与 Galaxy S9 + 保持一致。关于苹果和三星拍出的照片哪个更好存在很多争论，我保留了我在 Galaxy S9 评测中给出的答案：iPhone X 相机在某些情况下更好，而 S9 + / Note 9 相机在其他情况下更好，就这么简单。

但 Galaxy Note 9 还有一些很酷的新玩法，你不会在任何 iPhone 上找到这些功能。场景优化器：Galaxy Note9 相机能智能识别照片场景和主题元素，然后根据类别优化饱和度，白平衡，亮度和对比度，优化过的照片色彩大胆还有动态的清晰度，令人惊叹。瑕疵检测：拍摄时我们并不总是一次性就拍出好的照片，但是 Galaxy Note9 可以让你知道拍摄过程中是否存在问题。如果你拍的照片模糊，人物眨了眼，镜头上有污迹或是否有背光影响图像质量等，你将立即得到提示，方便你及时补拍，防止你的精彩瞬间留下遗憾。

我有 DEX

三星的 “DeX” 桌面功能是多年来智能手机市场最酷的功能之一，自从2017年初首次亮相 Galaxy S8 和 Galaxy S8 + 以来，我一直很喜欢它。它很棒，速度很快，除非你需要专业软件来完成工作，否则你可以轻松使用 DeX 进行轻度办公。

Galaxy Note 9 上的 DeX 获得了重要的升级，现在你不再需要单独的底座，仅需一根 HDMI 线即可以让 Note 9 化身电脑。而手机本身则变成触控板，你可以连接任何你喜欢的蓝牙键盘。以上就是 BGR 的编辑 Zach Epstein 的看法，他列出了5个 Galaxy Note 9 比 iPhone X 好的地方，虽然在很大程度上他说的是对的，但要知道 iPhone X 是去年9月份发布的产品。Galaxy Note 9 应该对标的是今年的新 iPhone ，届时会是谁更胜一筹让我们拭目以待。

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