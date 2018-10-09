华为很快就会推出新的 Mate 20 系列，这款手机会比本月发布的任何 Android 设备都更有趣。Mate 20 和 Mate 20 Pro 将搭载华为全新的 7nm 麒麟 980 处理器。目前只有苹果的 iPhone XS 系列使用 7nm 芯片，其他所有 Android 旗舰仍然使用 10nm 芯片技术。





此前许多报道称，华为 Mate 20 Pro 将拥有其他设备没有的功能，这意味着这款新机在价格方面可能不会太“可爱”。然而，一份新的报告指出，华为的下一代旗舰手机可能比其最重要的竞争对手 iPhone XS 便宜得多。

一家瑞士零售商已经列出了即将上市的华为 Mate 20 手机的价格。从上图来看，128GB 的 Mate 20 标价为 799 瑞士法郎（约合 5689 元人民币），而 Mate 20 Pro 售价为 999 瑞士法郎（约合 7113 元人民币）。

根据外媒 PhoneArena 的报道，知情人士称这份报价来自硬件分销商，这意味着消费者将为这些设备多支付 50 瑞士法郎至 100 瑞士法郎，这使得华为 Mate 20 和 Mate 20 Pro 的起售价格最高达到 899 瑞士法郎和 1099 瑞士法郎。

我们可以将这些数据与该地区 iPhone XS 的价格进行对比。iPhone XS 的起售价为 1199 瑞士法郎，iPhone XS Max 的起售价格为 1299 瑞士法郎。与此同时，三星 Galaxy Note 9 在瑞士的价格为 1049 瑞士法郎。

华为预计将于 10 月 16 日公布 Mate 20 和 Mate 20 Pro 的官方价格，如果上述售价信息属实，相比同样搭载 7nm 芯片的 iPhone XS，华为 Mate 20 系列的竞争力可能会更强。

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