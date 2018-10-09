现年 86 岁的著名德国工业设计师 Dieter Rams 对世界各地的工业设计师来说是一个神一般的人物。但在一部名为《Rams》的新纪录片中，他表达了对苹果和其他硅谷科技公司生产的一次性过剩产品日益增长的悲伤和沮丧。





制片人Gary Hustwit 对 Fast Company 的记者说，Dieter Rams 本人也觉得自己参与了这个产业，这个产业给环境带来了破坏，让我们沉迷于屏幕。这部纪录片的其中一个场景是，Dieter Rams 在伦敦的苹果专卖店里看着一台 iPad，感叹人们怎么都不看对方。

Dieter Rams 说：“我认为，现在所有的数字化都越来越成为我们生活的一部分。我认为这削弱了我们体验事物的能力。有些照片一幅接一幅地消失了，没有留下痕迹(他指着自己的头)。这简直快疯了。通过感官可以感知的世界散发出一种我认为无法数字化的光环。我们现在必须小心，我们统治着数字世界，而不是被数字世界所统治。”

苹果首席设计师乔纳森经常说，Dieter Rams 对他的工作有重大影响。Dieter Rams 称苹果是少数几个理解和实践优秀设计的公司之一。2011 年，Dieter Rams 曾经表示：“每当我看到苹果的最新产品，我就会着迷。苹果做到了我从未做到的事情：利用他们产品的力量说服人们排队购买。”

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