10 月 9 日消息，英特尔在美国纽约召开秋季发布，在会上英特尔发布了全新的台式机全线产品，包括新桌面级处理器第九代酷睿处理器 Core i9-9900K、新酷睿 X 系列处理器和新至强 Xeon W-3175X 处理器。





第九代酷睿处理器

英特尔全新发布第九代智能英特尔酷睿处理器这次总共有三款，分别为 Core i5-9600K、Core i7-9700K 和 Core i9-9900K。这三款处理器均是未锁频版本，“K”字母型号就是代表，这意味着可以通过改变电脑时钟或内存频率或电压来实现超频，而且英特尔明确，新处理器为额外超频空间准备了久违的焊料热界面材料(STIM)。

在这三款 Coffee Lake（Refresh）第九代 Core 处理器中，最强的自然是 Core i9-9900K，具备多达 8 核心和 16 线程，基础频率 3.6GHz，通过 Turbo Boost 睿频加速 2.0 技术可实现最高 5.0 GHz 的单核睿频，以及 16MB 高速缓存，TDP 95W，支持多达 40 条 PCI Express 3.0 通道。

这三款英特尔第九代 Core i9 处理器的主要规格如下图：

就售价部分而言，Core i9-9900K 报价 488 美元（约合人民币 3381 元），Core i7-9700K 售价 373 美元（约合人民币 2584 元），Core i5-9600K 售价 262 美元（约合人民币 1815 元）。

英特尔表示，第九代酷睿处理器 Core i9-9900K 是一款全球性能领先的游戏处理器，主要面向主流台式机市场的，能够将台式机产品线的性能提升到了超乎寻常的水平。

为何说是全球领先的游戏处理器呢？在英特尔实验室中，主要通过游戏内每秒最高中值帧速率 (FPS) 测量，Core i9-9900K 测试平台的配置为：

- 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1080 TI

- 内存：4x16GB DDR4（2666 或 2933）

- 存储：1TB

- 操作系统：Windows* 10 RS4 Build 1803

- 三星 970 Pro 固态硬盘

竞争对手包括：

- Core i9-9900X X 系列

- Core i9-9980XE 至尊版

- Core i7-8700K

- i7-8086K

- AMD 锐龙 7 2700X

- AMD 锐龙 Threadripper 2990WX

- AMD 锐龙 Threadripper 2950X

根据英特尔公布的结果，在同一测试平台下，最新的 Core i9-9900K 在测试的 19 款游戏中大部分得分更高，只有在《古墓丽影：崛起》中低于 Core i9-9980XE 至尊版，而《中土世界：战争之影》中与 Core i7-8700K 打平。

英特尔 Core i9-9900K 性能表现如何呢？

首先英特尔提到，Core i9-9900K 针对全球广受欢迎的几款 PC 游戏大作提供超过 220 帧速率的性能优化。在其测试平台下，这几款主流游戏的帧率表现如下：

- 《彩虹六号：围攻》上实现高达 309 FPS；

- 《堡垒之夜》上实现高达 224 FPS；

- 《反恐精英：全球攻势》上实现高达 440 FPS；

- 《绝地求生》上实现高达 221 FPS。

再者，英特尔表示 Core i9-9900K 能够实现游戏帧速率比前一代产品提升高达 10%，以及比三年前的老旧电脑游戏帧速率提升高达 37%。根据英特尔的解释，测试主要使用了坦克世界 enCore App 应用程序工作负载、HITMAN 2 FPS 工作负载和征服者之刃 FPS 工作负载衡量。所比较的前一代产品为 Core i9-9900K、Core i7-8700K。而三年前的产品为 Core i7-6700K。

第三，英特尔表示，Core i9-9900K 在畅玩游戏的同时进行游戏录制、转码和直播，可获得比前一代产品提升多达 11% 帧率，同时比三年前提升多达 41% 帧率，主要是在 《全面战争：战锤 II》 中对比 8700K 和 6700K。

第四，英特尔表示，Core i9-9900K 在 Adobe Premiere 视频编辑性能显著提升，其中编辑高质量的 4K 视频文件性能比前一代产品（ Core i7 8700k）提升多达 34% ，比三年前的老旧电脑（Core i7-6700K）提升多达 97% 。

第五，英特尔称 Core i9-9900K 整体系统性能在 SYSmark 2014 SE Overall 测试下，比前一代产品（ Core i7 8700k）提升达 15%，比三年前的老旧电脑（Core i7-6700K）提升多达 40% 。

从英特尔公布的 5 个性能表现明显可以看出，英特尔这一次主要通过更高定价新 Core i9 对比前代 Core i7，而不是同级定价的 Core i7 与 Core i7 直接对拼，相当于再一次将档次和售价再往上提了一级。正在使用第八代 Core i7-8700K 的玩家，除非花更多的钱买更高端的 Core i9-9900K，否则购买同级的 Core i7-9700K 将不得英特尔提到的最高不到 15% 的性能提升。

第九代 Core i9 是没有超线程技术的游戏处理器？

从英特尔公布的所有规格来看，第九代 Core i9 处理器缺乏了大家经常看到的一个关键特性，也就是：Hyper-Threading 超线程技术，只有最高端的 Core i9-9900K 保留有，同时超线程技术也在下面介绍的 Core X 系列处理器当中提供。

相信传统 Core i7 和 i5 处理器没有超线程一定会成为未来几个月内，游戏玩家极度关心的话题之一，毕竟上一代 Core i7 8700K 和 Core i5-8600K 还保留，或者说自从 2002 年奔腾 4 处理器开始，超线程技术就一直是英特尔处理器的主要关键技术，为每个物理内核提供两个处理线程，高线程应用可并行完成更多工作，从而更快的完成任务。

而对于为什么不配备超线程技术，英特尔并没有做任何解释。就当前桌面处理器而言，多核心处理器一直是竞争优势，近两年 AMD 就因此而bi 迫英特尔“踩牙膏”。不过，游戏开发人员在跟上“多核心”、“多线程”的潮流上比较慢，大多数游戏只使用了少量的线程，这使得多核多线程更适合视频编辑和渲染，而不是日常 PC 工作负载。

另一个原因可能是英特尔自身制造工艺产生的问题，这一代处理器依然不是期待已久的 10 纳米工艺，而应该是被英特尔称之为“14nm++”的制程技术。英特尔表示 10 纳米将主攻新的 Cannon Lake 处理器，而 14 纳米保留在旧芯片上。但缓慢转型迫使英特尔做出战略调整，部分工艺制程受到影响，仅优先考虑高端芯片，所以 Core i9 以上得以保留超线程。

无论如何，确切的解释还需英特尔官方证实。

新 Z390 芯片组

虽然 Core i5-9600K、Core i7-9700K 和 Core i9-9900K 与现有的 300 系列芯片组兼容，但英特尔还是增加了 Z390 芯片组。英特尔称，在新的芯片组下才能发挥出全新第九代酷睿处理器的全部潜能。Z390 芯片组主要有一下几个特征：

- 集成 USB 3.1 Gen 2 高速端口；

- 集成英特尔 Wireless-AC 适配器，支持千兆 WiFi；

- 支持 6 个 Gen2 USB 3.1 接口（10 Gbits/s）；

- 支持 10 个 Gen1 USB 3.1 接口（5 Gbits/s）；

- 提供多达 24 条 PCIe 通道；

- 支持 Thunderbolt 3 接口。

英特尔称，从即日起，英特尔第九代酷睿处理器和 Z390 芯片组主板的已经开始接受预定。

全新 Core X 系列处理器

英特尔还公布了七款全新的 Core X 系列处理器，包括：Core i7-9800X、Core i9-9820X、Core i9-9900X、Core i9-9920X、Core i9-9940X、Core i9-9960X 和 Core i9-9980XE。这批处理器配备 8 到 18 个核心，主要针对重量级线程化工作负载而设计，满足严苛多任务和应用需求的场景。

在这其中，Core i9-9980XE 是最强型号，提供多达 18 核心、36 线程、24.75 MB 高速缓存，支持高达 68 条平台 PCIe 通道，基础频率为 3.0GHz，通过睿频加速 Max 技术 3.0 能够实现高达 4.5 GHz 的单核睿频频率，售价为 1979 美元（约合人民币13712元）。

英特尔介绍称，Core X 系列处理器支持 AVX-512 指令的应用，支持将最关键的工作负载导向处理器的两个速度最快的核心，以便根据需要提升轻度多线程应用工作负载的性能。因此，内容创作者可同时快速开展录制、编码、编辑、渲染和转码多项工作，而不必再因为轻度或重度多线程应用工作负载而权衡如何选择不同处理器。

七款全新的 Core X 系列处理器的主要规格如下图：

至强 Xeon W-3175X 处理器

最后，英特尔还发布了 Xeon W-3175X 处理器，这枚处理器也是通过多核多线程满足大型密集型工作负载，尤其高度多线程应用和计算密集型应用场景，例如建筑和工业设计，以及专业内容创作等。

Xeon W-3175X 处理器提供多大 28 个核心和 56 个线程，通过睿频加速 Max 技术 3.0 能够实现高达 4.3 GHz 的单核睿频频率，配备 38.5 MB 高速缓存，支持 6 通道 DDR 4 内存插槽，支持最高 512 GB 的 2666 MHz 的 ECC 和 RAS 内存。需要注意的是，Xeon W-3175X 处理器是一枚不锁频的处理器，能够根据需要发挥出更高的性能。

英特尔表示，Xeon W-3175X 处理器将于 12 月出货。

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