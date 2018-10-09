平板电脑市场大不如前已是众所皆知的事情了，因此在 2018 年无论哪一家推出一款全新平板电脑都很难让人兴奋。不过，谷歌仍希望通过新发布新品吸引一波关注，于是在 10 月 9 日纽约发布会上，又发布了一款全新的 Google Pixel Slate 平板电脑。





设计上功能很实用，但无法改变游戏规则

Google Pixel Slate 是一款搭载 Chrome OS 操作系统的平板电脑，更准确的说这是一款 2 合 1 设备，因为也能通过键盘基座转将平板电脑转换成笔记本电脑，其基本理念与微软的 Surface 产品线一致。设计一款平板电脑如今的形式已经十分单一了，实在没有什么特别创新，直接做成 2 合 1 设备的形式就是当前最好的设计。谷歌 Pixel Slate 平板电脑的正面是一块 12.3 英寸 LCD 显示屏，QHD 级别分辨率，长宽比为 3:2，并且正面直接设有前置的立体声扬声器。

Pixel Slate 平板电脑设有两个 800 万像素摄像头，一台位于显示屏上方，另一台位于平板电脑背面的右上角。从摄像头规格就能看出，几乎所有厂商都认为将平板电脑作为相机并不能拥有很好的实际体验。虽然也有用户善用后置摄像头，但是前置摄像头的使用率明显更高，尤其通过前置摄像头来进行视频通话。当然了，谷歌优化的摄像头拍照体验向来不错。

在 Pixel Slate 平板电脑的左侧边缘靠上位置，设有音量条件按钮，而在平板电脑另一侧设有 USB-C 接口。需要注意的是，平板电脑的右侧位置，其电源按钮还特别嵌入了的指纹扫描仪，这还是在 Chrome OS 设备首次出现。此外，Pixel Slate 平板还提供有磁性接口，主要用于与键盘基座或者其他配件进行通信。

作为一款 2 合 1 设备，平板电脑虽然是基本形态，但肯定支持通过键盘底座变身成笔记本电脑形态。谷歌官方也为键盘底座起了个名字，直接称为 Pixel Slate Keyboard，这个键盘提供全背光设计，其键帽设计成圆形相当引人注目，还设有大触控板，谷歌表示键盘优化过打字体验，因此打字不仅舒适而且十分按键。

英特尔芯并提供多个配置

谷歌 Pixel Slate 平板电脑更倾向于电脑方向，所以并不像手机那样可选配置较少。不过，无论是哪一档配置，所搭载的都是英特尔第八代处理器。如果选择基础配置的机型，最多只有 4GB 内存，并且只是赛扬系列处理器，而如果选择高端机型，则最高可得 Core i7 处理器、16GB 内存以及 256GB 的储存容量。

不适合所有人的Chrome OS操作系统

下面提供谷歌 Pixel Slate 平板电脑的主要规范：- 显示屏：12.3英寸LTPS LCD，3000x2000像素，支持Pixel Pen手写笔- 处理器：英特尔第八代Core m3、i5、i7 或赛扬处理器- 内存：4GB、8GB 或 16GB- 存储空间：32GB、64GB、128GB 或 256GB- 前置摄像头：800万像素，1.4μm，ƒ/ 1.9光圈- 后置摄像头：800万像素，1.12μm，ƒ/ 1.8 圈，支持自动对焦- 音频：双前置扬声器，两个麦克风- 其他：2个USB-C接口，键盘连接扣，WiFi ac，蓝牙4.2，指纹扫描仪，- 电池：48 WHR，续航 10 小时，快充电15分钟可续航2小时。- 尺寸:7.0mm x 290.85mm x 202.04mm- 重量：1.6磅说到 Chrome OS，大家应该知道这已经与中国大陆无关了。从官方提供的新界面来看，与谷歌之前 Chrome OS 有所不同，经过针对性定制，其布局很像 Android 平板电脑，并且列出的应用程序都是基于触摸屏设计的。谷歌称，所有应用程序排列都支持机器学习，并能提供相应的建议，最有可能使用的应用程序会排在前面。

同时，这个定制的 Chrome OS 虽然也有任务栏，但设计成了 Dock 的形式，图标直接居中。谷歌表示，他们已经将 Google Assistant 深度集成到了 Chrome OS 当中，至于具体细节谷歌暂时未透露太多。谷歌表示，当前这个针对平板电脑优化的 Chrome OS 系统，不仅内置 Google Docs 文档、Google Sheets 表格和 Google Slides 幻灯片，而且支持离线工作，可以脱机处理工作表和文档，或者脱机阅读邮件，同时还支持分屏幕多任务功能，以及多人进行协作。需要的时候，还可转换为主机，连接显示器、鼠标和键盘像桌面电脑那样工作。

售价和上市日期

尽管这并非常见的 Windows 2 合 1 设备，但谷歌 Pixel Slate 平板的定价依然不便宜，起售价为 599 美元，最高报价达到 1599 美元。以下是谷歌官方提供可以购买的部分配置机型：- 599 美元：赛扬 CPU + 32GB 储存 + 4GB 内存- 799 美元：Core M3 + 64GB 储存 + 8GB 内存- 999 美元：Core i5 + 128GB 储存 + 8GB 内存- 1599 美元：Core i7 + 256GB 储存 + 16GB 内存

最后要说的是，谷歌官方提供的上述定价仅限于 Pixel Slate 平板电脑。Pixel Slate Keyboard 则作为配件将单独出售，售价 199 美元。另外，还可选购 Pixel Pen 手写笔，价格 99 美元。































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