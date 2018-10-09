经过几个月的传闻，谷歌公司终于发布了新一代 Pixel 3 系列手机。相比 Pixel 2，Pixel 3 的各个方面都有所改进。另外，谷歌在发布会上还披露了一个有趣的、从未在之前的传闻中出现的细节，那就是 Titan M 定制芯片。





Titan M 是谷歌专为 Pixel 3、Pixel 3 XL 设计的安全芯片。虽然谷歌公司在发布会上并没有过多介绍，但是明确表示这款芯片的目的是为了保护你的隐私。

不过，谷歌在一篇新的博客文章中是这么形容 Titan M 的作用的：“我们致力于用户的安全。我们需要提供简单、强大的方法来保护您的设备。我们将 Titan™ Security 安全系统集成到了谷歌的新移动设备，通过加固锁屏界面、加强磁盘加密来保护您最敏感的数据。”

目前还不清楚 Titan M 芯片在保护锁定屏幕或加强磁盘加密方面做了什么。而在谷歌的 Pixel 3 页面上，谷歌提供了上面的图片，并告诉用户，Titan M 安全芯片“为 Pixel 3 定制，有助于保护您的密码和操作系统。”

去年，谷歌推出了一款最初在 Pixel 2 手机上没有启用的定制图像处理器，一年后，该公司设计了这款 Titan M 安全芯片，它可能比相机处理器更令人兴奋，而且在竞争设备上可能没有竞争对手。但是谷歌没有详细解释它，所以我们不知道它对提高用户数据安全性有什么作用。

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