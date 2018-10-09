支付宝官方微博今日（10.10）凌晨发布关于苹果手机的安全提示，称检测到部分苹果用户 ID 被盗，由此带来 ID 绑定支付工具遭到资金损失。支付宝已经多次联系苹果公司并推动其尽快定位被盗原因，提升安全防范水平，并彻底解决用户权益损失的问题。苹果公司回复已经在积极解决，支付宝建议苹果用户调低免密支付额度以最大限度保护资产安全。根据媒体报道，近日，全国各地的苹果手机用户频频投诉自己的苹果 ID 被盗号，绑定的相应支付平台被用于扣款，最高损失已达上万元，而苹果中国公司对被盗刷用户提出的退款申诉却表示无法操作。支付宝称，在苹果公司没有完全解决这个问题之前，无论你的 Apple ID 绑定了哪种支付方式（包括支付宝、微信支付或者信用卡）都可能出现资金损失风险。在确保方便的前提下，可以选择调低苹果支付的免密支付额度以最大限度保护账户资金安全。支付宝用户可以单独给 Apple ID 设置免密支付限额，进入支付宝 App，点击【我的】-【设置】-【支付设置】-【免密支付/自动扣款】-【App Store，Apple Music & iCloud】-【安全月限额】设定符合自己安全预期的月度限额。

苹果方面目前暂未对此做出明确的用户提示。如果担心自己的支付账户会出现异常，也可以选择暂时关闭 Apple ID 相关的免密支付/自动扣款项目。

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