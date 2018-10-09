10 月 10 日，今日科技行业最受关注的事件莫过于谷歌发布会。正如预期，谷歌在本次发布会上正式最新Pixel 系列智能手机 Google Pixel 3 和 Pixel 3 XL。相信关注 Android 手机的用户对这两款机子都不陌生，毕竟是谷歌“亲儿子”系列机型，而且谷歌重金挖走 HTC 大量人才，就是为了维系 Pixel 系列机型的开发。





与前代相同的设计语言 多了“刘海”但支持Qi无线充电

今年 Google Pixel 3 系列新机并没有太多让人期待之处，反而是去年的又一次例行迭代升级。谷歌两款新机在外观上最大的改变就是显示屏，其中 Pixel 3 XL 与 2018 年大多数人看到的国产智能手机非常相似，或者可以说与苹果的 iPhone XS 相似，因为采用了大凹槽的“刘海”屏设计，对于这个设计的争议应该不小。

Google Pixel 3 XL 机身正面是一块 6.3 英寸的 OLED 显示屏幕，分辨率为 Quad HD+ 级别的 2960 × 1440 像素，18.5:9，支持 HDR 显示。除了大“刘海”塞进双前置摄像头外，底部也是一个大下巴，谷歌在其中塞进了一个扬声器，为的是配合顶部扬声器组成立体声扬声器功能，据称相比前代扬声器的音量提高了 40%。

Google Pixel 3 是外观最普通的一款，采用了 5.5 英寸的 OLED 显示屏，分辨率为 FHD+ 级别的 2160×1080 像素，18:9 的比例，支持 HDR 显示，难能可贵的是没有“刘海”设计，不过整机看起来很小缩小了的 Pixel 2 XL。

无论是 Pixel 3 还是 Pixel 3 XL，机身背部设计都与去年的 Pixel 2 系列相似，依然没有主流双摄配置，只是单摄加单闪光灯的配置，指纹识别在背部中间靠上方的位置。不过谷歌表示他们非常不同，因为去年是金属和玻璃的混合体，而今年 Pixel 3 系列则全部都是玻璃。

当然了，Pixel 3 系列的设计语言还是与前一代保持一致的，即保持了相同的双纹理处理，顶部一块与与底部一块形成色差，或者说下方面区域哑光纹理，为减少指纹。此外，得益于玻璃背盖设计，Pixel 3 系列这两款机子也提供了 Qi 无线充电。至于其他边角设计，Pixel 3 系列看起来不再像 Pixel 2 系列那么棱角分明了。

值得注意的是，除了以往都会提供的黑色和白色配色之外，Pixel 3 系列新机这一次还增加了一种称之为“not pink（非粉色）”的配色，其实整机完全是粉色配色。而且，这两款新机都不提供耳机插孔，因为这一次终于提供了IP68 级别的防尘防水性能。

主流安卓旗舰的硬件配置

虽然谷歌的 Pixel 系列新机通常在第四季度发布，但并不意味着不是旗舰级别的手机，因为 2018 年旗舰手机该有的性能配置 Pixel 3 系列也都提供了。在两款新机的内部，所搭载的是来自高通的骁龙 845 处理器，标配 4GB RAM 运行内存，可选 64GB 和 128GB 两种储存容量。

不过，谷歌针对 Pixel 3 系列手机的处理器进行锁频了，大核心与小核心最高频率为 2.5GHz 与 1.6GHz，而高通官方频率大核最高频 2803MHz。在电池容量方面，Pixel 3 的电池从 Pixel 2 的 2700mAh 增加到了 2915 mAh，支持 18w 快充。而 Pixel 3 XL 没有比 Pixel 2 XL 增加。反而是减少了一些，电池容量从 3520mAh 下降到了 3430mAh。

为了保护用户的数据，谷歌这一次特别定制一枚称之为 Titan M 的芯片。谷歌表示，这是一枚专门为 Pixel 3 系列手机定制的安全芯片，能够全面保护用户的密码和操作系统。

Pixel 3 系列手机还提供 Wi-Fi 2.4 GHz + 5.0 GHz 802.11a/b/g/n/ac、 蓝牙 5.0 + LE、NFC 和 Google Cast 功能。由于 Pixel 3 系列智能手机不再提供耳机插孔，谷歌表示这一次他们特别在包装盒中提供了一副类似 Pixel Buds 的 USB Type-C 接口的耳机。

依然是全球最出色的单摄像头拍照机皇

与大多数机友预期的那样，Pixel 3 系列智能手机做得最好的部分还是相机部分。与去年一样，新 Pixel 3 系列均是单摄像头配置，所提供的是一枚 1220 万像素的传感器（1.4μm），搭配 f/1.8 光圈的镜头，支持 Dual Pixel 对焦和光学防抖。考虑到去年 Pixel 2 拍照成像品质放在 2018 年依然不输大多数旗舰，相信今年 Pixel 3 系列也不例外，并且 HDR+ 技术会做得更好。

相机的硬件不是谷歌强调的部分，反而是软件。谷歌称，在相机体验部分，新增的功能是让 Google Lens 始终保持运行，如此以来可以更快速的为用户显示信息，而无需按下按钮启动镜头。用户只需要将镜头对准目标物体，系统就能自动上网搜索产品、辨识地标或动植物，或将活动新增到日历等。

第二个 Top Shot 最佳镜头模式，则是谷歌为系统相机应用中新增另一功能。当激活这一功能时，Top Shot 会充分的利用设备机器学习技术，帮助用户拍下多张照片的同时，还能自动为用户推荐没有人闭眼并且每个人都很上镜的最佳相片，而且用户可随时选择最佳那张照片。

新功能中，还有个叫做 Super Res Zoom 超级变焦的功能，该功能可以让用户在放大照片的同时，维持不变的清晰画质，而不会产生模糊画面。谷歌还准备了一个 Create and play 创作及游玩的功能，号称拍摄时用户可加入会做出反的虚拟角色和文字说明，用户可以把拍下的场景变成想要的游乐场。

最关键的拍照体验提升则是 Night Sight “夜视”拍照功能。谷歌表示利用高级摄影算法和 AI 人工智能技术，可以让用户不打开闪光灯的情况下，也能在超低光环境下拍出明亮的照片，这是一种无与伦比的夜拍体验。不过，谷歌表示这个 Night Sight 模式要等到 10 月 18 日之后才通过更新提供。

Pixel 3 系列这一次硬件上最大的变化是前置摄像头，两款机型都配备了双前置摄像头，具体是 800 万像素的传感器，搭配 f/2.2 光圈 107 度的广角镜头和 f/1.8 光驱的标准镜。谷歌表示，得益于前置广角镜头，现在 Pixel 3 已经支持拍摄超广角自拍照，集体自拍无压力，拍摄范围是 iPhone XS 的 184%。

同时 Pixel 3 系列新机前置摄像头还提供了新的 Photobooth 模式，只需要微笑基于能够完成自拍。

关于摄像头的新功能谷歌的确介绍了很长的时间，例如还有一个称之为 Motion Auto Focus 运动自动对焦的功能，这个功能可以让用户保持所拍摄照片或视频对象的焦点，不管移动了多少都能拍下清晰的照片。此外，此前在 Pixel 2 推出的 AR 贴纸功能重新改名为 Playground，谷歌还计划在今年晚些时候推出全新的“Playmoji”。

更智能的助手和其他软件改进

谷歌在今年夏天的 I/O 上推出了 Google Duplex 新功能，允许通过 Google Assistant智能助理为用户拨打电话，包括订餐订票之类的。谷歌表示，Pixel 3 系列手机将于下个月提供这一功能，届时将成为首批实现 Google Duplex 的设备。

谷歌还提供了一个疯狂的新功能叫 Call Screen。据称，如果当你无法接听电话的时候，只需点击“Screen Call”屏幕呼叫按钮就能激活这一功能，此时手机可以为你接听电话，或者屏蔽来电，并实时为你转录通话内容，以便用户决定是否接听电话。因此，当推销、诈骗或骚扰电话来时，再也不用跟他们进行无趣的对话了。Call Screen 功能要等到下个月才正式推出。

更贵的售价

谷歌在发布会上宣布，Google Pixel 3 和 Pixel 3 XL 已经可以通过 Google Play 商店购买，与之前 Pixel 2 系列的发售地一样，直接购买等待发货即可。

不过，今年的手机都在涨价，Pixel 3 系列也不例外，其中 Pixel 3 手机 64GB 报价 799 美元（约 5530 元），128GB 售价 899 美元（约 6223 元）。而 Pixel 3 XL 的售价更高，64GB 版 899 美元（约 6223 元），128GB 版 999 美元（约 6915 元），128GB 则是 999 美元。另一无线充电配件产品 Pixel Stand 售价 79 美元。























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