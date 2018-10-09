三星正准备推出 Galaxy S10 十周年纪念系列，如果最近的报道可信的话，该系列将为用户提供一系列新功能，其中包括屏下指纹识别和后置三摄等等。来自韩国的一份新报告披露了三星在未来 Galaxy Note 10 和 Galaxy S11 上的一个细节改动，它们将跟 iPhone 7 一样移除 3.5mm 耳机插孔。





就在两年前，苹果在 iPhone 7 上移除了 3.5mm 耳机插孔，这是苹果公司的一项重大举措。虽然苹果并不是唯一一家将 3.5mm 耳机插孔从其手机上移除的公司，但在那一年，苹果似乎是唯一一家受到严厉批评的公司。包括谷歌、三星在内的公司纷纷嘲笑苹果的决定。但去年谷歌同样移除了这个耳机接口，并且承认这么做是为了生产全屏幕手机。一加也已经宣布一加 6T 将不会提供 3.5mm 耳机插孔。根据 ETNews 的报道，三星将从 Galaxy Note 10 或 Galaxy S11 开始做同样的事情，这两款旗舰手机中的一款将是三星第一款只有 USB-C 接口的手机。同样，三星会在包装盒里提供一个转换器，帮助用户适应这种改动。报告还说，三星没有明显的理由要移除这个耳机接口，但智能手机的设计可能是一个解释。通过去掉插孔，三星将释放出更多的内部空间，这些空间可以用来增加电池尺寸、添加其他组件，或消除底部边框，同时使手机比前一代更薄。自从苹果将 AirPods 与 iPhone 7 一起推出以来，无线耳机越来越受欢迎，这可能也是三星比以前更愿意移除这个耳机插孔的原因之一。

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