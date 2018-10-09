10 月 11 日消息 今天上网，OPPO 在上海举行媒体沟通会，并在会上重点发布了 OPPO Hyper Boost 技术。OPPO 称，OPPO Hyper Boost 是一种给手机全面加速的技术，能够给手机性能再加一脚油门。





根据 OPPO 介绍，历时三年时间的自主研发，OPPO 才终于研发出了 Hyper Boost 加速引擎，这一技术包含三大引擎：系统引擎、游戏引擎和应用引擎，主要针对手机使用全场景进行系统级性能优化，并大幅改善手机面对的性能与功耗问题。

当然了，不同的手机不同的场景做到平衡，而且让性能恰到好处的发挥不容易，因此 OPPO 在 Hyper Boost 技术中引入了系统行为感知调度的概念，声称可识别用户的使用场景和行为，从而划分不同的优化方案，这些不同的优化方案也会基于手机当时的性能、功耗和发热进行实时的动态调整。当前 Hyper Boost 技术已经适用超过 20 种软件场景，可识别超过 20 种用户行为，并提供有 50 余种优化方案，能够从系统底层优化手机使用的卡顿问题。例如，能够让应用启动速度提升可达 31.91%，加速相机开启速度，并且界面切换滑动也更加流畅等。OPPO 称，他们不会刻意在跑分软件中加速，保证提供真实的性能测试结果。

为什么能够达到如此大的性能优化效果呢？OPPO 表示，他们深度分析了超过 5000 个应用软件的各项场景，才建立系统级动态加速算法，通过算法让 Hyper Boost 成为性能调度器，充分了解每个 APP 的需求并合理分配 CPU、GPU、RAM、ROM 、Wi-Fi 等资源，减少因系统资源浪费而造成的卡顿。 ​​​​

对于游戏优化方面，Hyper Boost 技术已经针对 2 大移动平台、3 大游戏引擎（Unreal、Unity、Cocos）、10 余款热门游戏进行优化（包括《王者荣耀》、《荒野行动》、《绝地求生》）等。

OPPO 举例称，Hyper Boost 技术针对《王者荣耀》的优化中，多核多线程充分利用的优化必不可少，还针对启动、团战场景和网络延迟等进行优化，因此当开启 Hyper Boost 技术之后，《王者荣耀》的游戏帧率可以稳定在 60fps 左右。

另一个 Hyper Boost 游戏优化的例子是《绝地求生：刺激战场》，OPPO 称连续 5 局游戏过程中，开启 Hyper Boost 技术之后，其平均帧率也可以达到 39.7fps。

OPPO 表示，Hyper Boost 游戏引擎还提供有多态网络加速技术，通过对调制解调器、Wi-Fi 等无线通信接口做出针对性的优化，可以有效解决用户在极弱 Wi-Fi 环境下游戏时因网速波动、不稳定、延迟过高造成的游戏不畅，确保游戏过程中不掉线不卡顿。

在现场，OPPO 列举了 Hyper Boost 技术的多个用例，尤其是刷微信、聊 QQ 和逛淘宝三大场景，声称 Hyper Boost 技术已实现 11 个微信高频使用场景的针对性优化，淘宝场景也多达 19 个优化，手机 QQ 同样也优化了 13 个场景，因此在这三大场景中用户能够明显感受到 Hyper Boost 技术带来的提升。

需要注意的是，OPPO 称他们成为手机淘宝首个联合优化的手机厂商，因此淘宝应用在各项行为场景中均比未提供 Hyper Boost 技术时速度更快，例如购物车页面进入速度提升 48.21%，店铺页面进入速度也能有 30.78% 的提升。

最后 OPPO 表示，最新的 R17 系列将全面搭载 OPPO Hyper Boost 技术，后续会有更多机型加入适配。同时，Hyper Boost 技术还会不断研发，结合 AI 相关算法和 AI 相关硬件深入优化，并且还会结合 5G 特征正对性优化。未来还会联合谷歌对 Android 底层技术进行讨论和优化。

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