今年似乎游戏游戏手机爆发的一年，虽然每一款手机都可以玩游戏，但至少还是有一波专门为玩游戏而设计的手机。借助手机游戏兴起浪潮，从黑鲨、华硕、中兴等手机制造商都推出了自家为游戏玩家群体打造的游戏手机手机。





设计：“灯厂”名不虚传

本在 PC 行业就十分有名的外设厂商雷蛇，其实也早就有游戏手机产品了，而且还积攒了一定的声誉。10 月 11 日，雷蛇又推出了全新的第二代产品 Razer Phone 2。这款新品保留了第一代手机所有的特色，主要解决了某些缺点，然后增强了性能，并融入更多新的特色。首先冲设计上来看，Razer Phone 2 与第一代长得非常像，不过都是从 Nextbit Robin 手机设计延伸而来，因为雷瑟在 2017 年 1 月收购了 Nextbit 厂商。整机设计依然保持传统手机四四方方的方格，并没有跟随争议颇大的刘海屏设计，这可能也是脱颖而出的的特色吧。

Razer Phone 2 的机身正面和第一代几乎一模一样，比较明显的变化在于采用玻璃设计的机身背部，金属改成玻璃后更漂亮了，不过耐用性肯定不如之前。背部的双摄像头现在采用居中设计，Razer 雷蛇徽标位于摄像头下方，作为 PC 界的“灯厂”，雷蛇也终于把玩家期待依旧的 Chroma 幻彩 RGB 灯光效果加入到了徽标中。

根据雷蛇介绍，Chroma 幻彩 RGB 灯光效一直是雷蛇“骨髓”性质的特征，这次在 Razer Phone 2 手机的徽标上引入，也支持自定义幻彩 RGB 灯光效果，提供约 1680 万种颜色选项，可在不同颜色之间切换，或选择以下其中一个灯光效果：静态、呼吸和光谱，用户可使用 CHROMA Configurator 幻彩配置器应用程序来定制。

支持无线充电和防水

不过，这个带 Chroma 幻彩 RGB 灯光效的 Razer 徽标不只是花瓶，你还能让背部标志变成一个大号 LED 通知灯，支持个性化的通知，让用户在不看屏幕的情况下知道什么时候来了哪些通知。不过，如果你不想那么花俏，更想省电的话，最好就把整个 Chroma 幻彩 RGB 灯光效都关掉。Razer Phone 2 保留了很多原因的特色，例如提供足够大的可以容纳 4000mAh 大电池的机身，并且还内设有独特的真空腔均热板散热系统，以及支持杜比全景声(Dolby Atmos) 面积不小的立体声扬声器，据称扬声器响度达到 98 分贝，更清晰，或许因为这样而没有提供 3.5mm 音频插孔，这是比较遗憾的地方。不过，雷蛇提供了 24 位 USB-C 数字模拟转换器 (DAC)，并选择在无线充电和防水功能上做了进一步增强。

Razer Phone 2 提供 Qi 无线充电，官方称速度非常快，这是由于改用玻璃背面实现的结果，但与其他手机厂商一样，雷蛇也不会标配无线充电基座，需要单独购买。同时，新机的机身防尘防水性能比上一代更出色，达到 IP67 级别，雷蛇希望玩家在各种气候条件下都能玩游戏，放心带着机子到户外去。

游戏手机最好、最流畅的 120Hz 屏幕

作为游戏手机，屏幕一定是游戏视觉体验的关键，所以雷蛇坚持为 Razer Phone 2 配备一块拥有真正 120Hz 的屏幕，而且是触摸采样和显示刷新率都达到 120Hz，在安卓智能手机行业绝无仅有。因此，使用 Razer Phone 2 的玩家一定能感受到丝般流畅的触控和显示速度，而且在游戏中享受完美的零延迟和精准的触摸响应。

旗舰性能+高效定制散热

除了触摸采样和显示刷新率都达到 120Hz 实现无延迟或卡顿之外，这块 IGZO 屏幕的尺寸为 5.7 英寸，分辨率达到 2560×1440 像素，同时雷蛇解决了上一代机子影响游戏体验的最大因素：亮度，全新升级后的屏幕亮度提升了 50％，色彩准确度也得到了进一步提升，并且支持 HDR 内容显示，使 Razer 雷蛇手机体验更上一层楼。玩家最关注的性能方面，可以说已经是当前 Android 阵营性能最强的了，因为与大多数旗舰机型一样，Razer Phone 2 也搭载了高通骁龙 845（2.8GHz）处理器，集成 Adreno 630 GPU。运行内存也足够大，标配 8GB RAM，只是储存空间默认只提供 64GB，这对于游戏手机来说是比较低的了，不过可以通过 microSD 卡额外增加更多的存储空间。

性能配置上 Razer Phone 2 的最大卖点是“真空腔均热板散热系统”。据雷蛇介绍，这是一种全新的冷却系统，可通过定制的真空腔均热板将热量扩散至整个手机，从而大大增加了散热表面积，减少了发热点。与传统的散热方式相比，这种方式可以确保更优秀的性能和稳定性。更好的散热通常意味着更少的节流降频，以及 更高、更稳定的帧速率和更长时间的流畅性能体验。雷蛇称，新手机的性能比前一款高出 30%，无论你是同时畅玩多个游戏还是同时运行多个应用程序，都可以有效维持高平均帧速率，让你尽享更凉爽舒适的体验。

摄像头更好了

在电池方面，前面也提到了标配 4000mAh 的大电池，与三星 Galaxy Note 9 不相上下，甚至是华为即将发布的 Mate 20。雷蛇表示，虽然 120Hz 显示屏耗电量不低，但已经设法优化提高续航，而且有线充电则支持 Quick Charge 4+ 快充，在 30分 钟内可充进 50% 的电池容量。第一代 Razer Phone 的相机无法成为主打，毕竟游戏手机更看重的是游戏体验，所以很多玩家得不到很好的拍照体验，甚至评论其非常“糟糕”和“差劲”。这并不全是因为双镜头的硬件差，而是缺乏出色的软件体验，包括成像算法差劲，以及缺乏基本的功能，比如可让用户选择使用哪个摄像头的选项。

售价和上市日期

Razer Phone 2 迎来了明显的升级，这一次双摄是双 1200 万像素索尼传感器，主摄像头搭配 f/1.75 光圈的广角镜头，支持 OIS 光学防抖，副摄像头是 f/2.6 光圈的长焦镜头，均提供 Dual PDAF 相位检测自动对焦，提供 LED 双色闪光灯。前置摄像头是 800 万像素，搭配 f/2.0 镜头。关键在于，标配的相机应用程序已经改头换面，现在用一只手就可以更方便地使用了。雷蛇还承诺，未来将定期更新其成像软件算法。今年的旗舰手机越来越贵似乎已经成为常态，雷蛇的 Razer Phone 2 手机同样如此，定价高达 800 美元（约 5544 元），机身根据背面材质不同有两种选择，可选择 64GB 的优雅镜面或是 900 美元的 128GB 的耐用缎面版（约 6240 元）。不过，128GB 缎面版手机还要等待发布。

另外，雷蛇官方还提供了一款 150 美元的 Razer Raiju 手机蓝牙手柄。 WIRELESS CHARGER 无线充电底座 99.99 美元。Razer Phone 2 将从美国时间 10 月 11 日 12 点起正式销售，据称这一代机型预计也会在中国大陆上市销售，具体时间和定价未知。















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