三星似乎在告诉世人，多摄像头将成为接下来智能手机的新趋势。10 月 11 日消息，因为正如之前的传闻和泄露那样，三星正式发布了全新智能手机 Galaxy A9 （2018），而这款手机的最大亮点在于配备了多达 4 个后置摄像头。对，没错！不是两个，也不是三个，而是四个。





从理论上来讲，Galaxy A8 的四个摄像头如果各司其职的话，将可以为用户提供有史以来最灵活的拍照体验，不过事实真是这样吗？现在还不好说，在时间给予证明之前，我们先来看看 2018 款 Galaxy A19 究竟有哪些官方宣布的亮点。

你的手机有三个后置摄像头吗？不！是四个。

从三星官方公布的内容来看，2018 年款 Galaxy A9 最突出之处便是后置四摄像头设计，这可能是多摄像头的开始，也可能是结束。四个摄像头的数量让 Galaxy A9 成为了世界上后置摄像头数量最多的手机，超过了之前自家兄弟 Galaxy A7 2018、华为旗舰 P20 Pro，以及 LG 新机 V40 ThinQ。

据一些传闻称，诺基亚正在准备后置 5 个摄像头的旗舰，是不是真的就不好说了。当然了，我们需要注意的是，数字并不代表一切，摄像头数量越多并不意味着拍照就越出色。

2018 年款 Galaxy A9 背部相机模组从上往下：

- 第一个摄像头是一枚 800 万像素的传感器，搭配 f/2.4 光圈的超广角镜头，视野可达 120 度；

- 第二个摄像头采用的是 1000 万像素的传感器，搭配 f/2.4 光圈的长焦镜头，支持两倍光学变焦；

- 第三个摄像头是主摄像头，传感器像素达到 2400 万像素，搭配 f/1.7 大光圈镜头；

- 第四个摄像头采用了普通的 500 万像素传感器，搭配 f/2.2 光圈镜头，主要用于捕捉景深虚化信息，并为手机实时聚焦提供辅助功能。

在相机提供的软件功能上，之前在 Note 9 旗舰上的功能大多下放到 Galaxy A9 中。例如智能场景识别功能，得益于该功能，Galaxy A9 在拍照时可以识别出 20 种不同的场景和主题元素，并根据类别对拍摄出的图像进行算法优化，让用户随手一拍，即可以获得色彩丰富且高动态清晰度的优质图像。

说实话，智能场景识别功能在国产机上并不稀罕，简单来说，就是根据拍摄内容和场景，场景包括鲜花、美食、风景等。进一步优化对比度、白平衡、曝光等颜色设置。与此同时，拍照智能瑕疵侦测功能也提供在内，可只能侦测拍下的照片图像是否模糊，拍摄人物是否眨眼、镜头上是否有污迹，或是否会因为背光而影响图像质量的情况等。

这些相机软件功能想必三星用户应该不陌生了，其实最难能可贵的还是三星如何把那么多传感器硬件赛道一起，相信四摄像头的手机其他厂商也有在内部开发或测试，只是是否发布是个疑问。不过，Galaxy A9 率先开了个头，相信未来基于摄像头硬件直接可拍摄多样化场景的设定会成为趋势。

当然了，Galaxy A9 这四个摄像头能否排除令人满意的照片就另当别论了，具体还有待实测。目前 Android 阵营已经有很多拍照出色的手机，像最强单摄像头手机 Pixel 3，还有最强三摄像头手机华为 P20 Pro，这些手机设定了很高的拍照成像标准，只希望 Galaxy A9 不满足于多摄像头的卖点，而是把 Note 9 的拍照实力融入进去。

更多旗舰功能下放到 Galaxy A 系列

Galaxy A9 (2018)并不是三星定位的旗舰产品，但它在很多方面都能与更强大的旗舰机型并驾齐驱。例如 Galaxy S9 和 Note 9 都提供的息屏显示功能、快速充电、面部识别技术等，Galaxy A9 都保持同步，甚至在外观上还设计得更吸引人一些。因为 Galaxy A9 也学习了华为 P20 Pro，采用渐变色背壳设计，粉色、蓝色或黑色都提供渐变风格。

在配置方面，2018 款 Galaxy A9 采用了一块 6.3 英寸的 Super AMOLED 显示屏没分了为 2220×1080 像素，宽高比 18:9，三星一如以往坚持自我不跟风刘海屏设计，同时还为 Galaxy A9 提供超窄边框处理，使其整体视野显得更加宽广。

2018 款 Galaxy A9 内部搭载了高通去年主打的中端芯片骁龙 660，可选 6GB 或 8GB 内存，至少在运行内存可选项上，比很多旗舰机做得慷慨。同时，Galaxy A9 还提供了 128GB 的储存容量，设有 microSD 卡插槽，可以额外再扩展 512GB。此外，该机子还配备 3800mAh 的大容量电池，大屏幕配大电池已经成为趋势。

不过，很多旗舰的功能 Galaxy A9 依然不会标配，例如无线充电功能，以及三星多次宣传的智能可变光圈技术。2018 款 Galaxy A9 的其余功能还包括 Bixby 语音助理，基于 NFC 的 Samsung Pay 支付， Samsung Health 健康应用，机子预装 Android 8.1 操作系统，未来可以升级 Android 9，系统内置为大屏机准备 App Pair 多任务处理功能。

售价和上市日期

虽然 Galaxy A9 2018 不是旗舰机，但售价可不便宜，英国报价 599 英镑，欧洲地区卖 549 欧元，比很多旗舰机都更贵。三星表示，Galaxy A9 将于 11 月正式铺货，具体各个国家或地区的上架时间待定。

大家认为这 4 个摄像头配置的手机值不值得入手？你对四摄像头的看法是什么？认为这是趋势吗？为了更多拍照功能，厂商应该更多去开发四摄像头手机吗？

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