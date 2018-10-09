近段时间，我们已经看到一系列 Android 新机的亮相，包括 LG V40 ThinQ、谷歌 Pixel 3/3 XL 和三星 Galaxy A9 等等。但对于 Android 粉丝来说，与下周将发布的华为 Mate 20 Pro 将是今年最期待的手机。





外媒 WinFuture 发布了这款华为新旗舰产品的渲染图，以及详细的规格和新功能列表。这篇新报道实际上呼应了以往的传言：华为 Mate 20 Pro 看起来会很像 Galaxy S9 和 iPhone X 的混合体，比如顶部的凹槽和和屏幕左右两侧的弯曲边缘。更有趣的是，华为将在新机顶部的凹槽内放置深度感应传感器，以支持面部识别。

在这款 Mate 20 Pro 的背面，我们们可以在正中间看到一个正方形的摄像头模块，包括三个摄像头和一个闪光灯。华为并没有在这款手机上使用后置指纹识别传感器，因为华为改用屏下指纹识别。

华为给 Mate 20 Pro 配备了一个 4000 万像素徕卡主镜头，一个 2400 万像素长焦镜头和一个 800 万像素的超广角镜头。这个摄像头系统可以实现 5 倍光学变焦，并支持微距拍摄。华为表示，你可以把相机放在离拍摄对象 2.5 厘米远的地方进行拍摄。

Mate 20 Pro 的其他规格包括 6.39 英寸的 OLED 屏幕，3120x1440 分辨率，7nm 麒麟 980 处理器，6GB或8GB RAM，128GB/256GB/512GB 存储，NFC，蓝牙 5.0，千兆 WLAN，LTE，4200mAh 电池。

虽然 Mate 20 Pro 的存储空间最高达到 512GB，但是用户可以通过全新的 nanoSD 卡获得最高 256GB 的额外存储空间。WinFuture 表示，128GB 版本的 nanoSD 卡售价为 49.99 欧元，使用 eMMC 4.5 协议，读取速度可达 90MB/s。

这款 Mate 20 Pro 还支持快速充电(30 分钟内充至 70%)和无线充电，而手机本身也可以作为其他配件的无线充电器，比如华为的无线耳机 Freebuds 2 等等。这款手机最初将有四种颜色可供选择，并拥有 IP68 防水防尘等级。

最后，根据 WinFuture 的说法，Mate 20 Pro 运行的是基于 Android 9.0 的 EMUI 9.0 系统，6/128GB 版本在英国的售价为 899 英镑。

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