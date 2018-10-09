10 月 3 日，微软举行了 Surface Pro 6、Surface Laptop 2、Surface Studio 2 新品发布会，还宣布了 Windows 10 更新十月版正式发布。对微软 Surface 新品感兴趣的同学们也纷纷关注国行版什么时候上线的问题。





今天（10 月 15 日）下午，微软 Surface 系列国行版在北京正式发布，微软“Surface 之父”、负责硬件设备的企业副总裁帕诺斯·帕奈伊为中国用户带来了 Surface Pro 6 与 Surface Laptop 2 的国行版本，并宣布这两款产品将在 10 月 16 日正式发售。Surface Pro 6 搭载 8 代英特尔酷睿处理器，微软官方称其比上一代 Surface Pro 2017 性能增强 67%。该设备采用 12.3 英寸显示屏 267ppi 显示屏，分辨率为 2736 x 1824。它具备最高 16GB 的内存和 1TB SSD，续航为 13.5 小时，重量 1.7 磅（约合 771g）。Surface Pro 6 后置 800 万像素摄像头，前置 500 万像素摄像头（支持视频通话，支持 Windows Hello）。接口方面，Surface Pro 6 仍然延续了前代的设计，提供了前代一样的充电接口，配备了标准 USB 3.0 接口，但未配备 USB-C 接口。

Surface Pro 6 国行版提供典雅黑和亮铂金两种配色，其中亮铂金配色共有五个版本，其硬件规格与售价如下：酷睿 i5/8GB/128GB 版售价 7188 元；酷睿 i5/8GB/256GB 版售价 9188 元；酷睿 i7/8GB/256GB 版售价 11888 元；酷睿 i7/16GB/512GB 版售价 14888 元；酷睿 i7/16GB/1TB 版售价 17888 元。典雅黑配色共有三个版本，其硬件规格与售价如下：酷睿 i5/8GB/256GB 版售价 9188 元；酷睿 i7/8GB/256GB 版售价 11888 元；酷睿 i7/16GB/512GB 版售价 14888 元。

Surface Laptop 2 同样搭载了英特尔第 8 代酷睿处理器，比第一代 Surface Laptop 性能提升 85％。新一代 Surface Laptop 2 屏幕仍为 13.5 英寸，微软官方表示，这是触控笔记本电脑上使用“最薄的 LCD 屏”。此外，这款屏幕具备 1500：1 的高对比度。Surface Laptop 2 拥有 14.5 小时续航时长。Surface Laptop 2 国行版共提供四种配色版本，分别为典雅黑、深酒红、灰钴蓝和亮铂金，其中深酒红、灰钴蓝和亮铂金配色提供了五个版本，其硬件规格与售价如下：酷睿 i5/8GB/128GB 版售价 7888 元；酷睿 i5/8GB/256GB 版售价 9988 元；酷睿 i7/8GB/256GB 版售价 12288 元；酷睿 i7/16GB/512GB 版售价 16888 元；酷睿 i7/16GB/1TB 版售价 20688 元。典雅黑配色共提供两个版本，其硬件规格与售价如下：酷睿 i7/8GB/256GB 版售价 12288 元；酷睿 i7/16GB/512GB 版售价 16888 元。目前，这两款产品均可以在微软官网预定，有需要的朋友可以自行前往了解。

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