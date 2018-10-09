自从苹果 iPhone 8 系列和 iPhone X 改用玻璃后盖设计之后，就有越来越多的旗舰转变设计风格。截至目前，全球各大主流品牌的旗舰智能手机都采用了玻璃背盖设计，包括谷歌 Pixel 3、三星 Galaxy Note 9、一加 6、华为 P20 Pro 和小米 MIX 2S 等。不过，这只是开始。





近日，市场调研机构 Counterpoint Research 发布调研报告称，采用前后玻璃设计的智能手机市场趋势不仅会持续下去，而且可能在未来几年呈指数级增长。Counterpoint 在报告中表示，到 2018 年年底，全球智能手机出货量中将可能有 26% 的产品会采用玻璃后盖设计。

Counterpoint Research 进一步预计，2019 年这个比例将上升到 41%，而到了 2020 年，全球将有高达 60% 的智能手机采用玻璃背部设计。

换句话说，就算双玻璃设计的智能手机比之前更加重了，智能手机用户也应该去习惯，因为未来会有更多这种设计的手机。下面这个表格，来自 Counterpoint Research 的调研报告，图表显示了双玻璃设计的智能手机将越来越多。

现在问题是，为什么各大手机厂商要跟随双玻璃设计手机的趋势呢？这肯定有不少原因， 而其中之一可能设计到成本的问题，也许用玻璃背壳打造手机比金属设计要省成本。另一个原因可能是，整个手机行业开始广泛采用无线充电，因此玻璃后盖成为了必不可少的的条件。

不过，无线充电技术不太可能是手机设计玻璃背板的主要原因，因为目前市面上有不少采用玻璃设计背部的智能手机都不支持无线充电，例如一加 6 和华为 P20 Pro。严格来说，这些手机完全可以采用不同的设计风格，但却依然跟随了玻璃的设计。 当然了，玻璃背盖确实有助于连接无线网络或保证信号，至少比金属背板受到的干扰更少。

无论如何，玻璃后壳设计的手机有一个明显的缺点，那就是更脆弱，更易于摔碎。在你来看，你是否认为正背面双玻璃设计是未来趋势呢？或者你更喜欢金属或者塑料外壳的手机？

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