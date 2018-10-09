10 月 16 日消息 今天下午诺基亚在北京召开新品发布会，在会上正式推出了全新的产品 Nokia X7 智能手机。正如之前诺基亚早期公布的信息，“X”系列与老诺基亚时期的 XpressMusic 一样，主要针对年青一代用户，特别是勇于挑战极限的用户，产品卖点在于“零负担”。因此 Nokia X7 定价也比较具性价比，骁龙 710 + IMX363售价1699元起。





熟悉 Nokia X6 的用户应该对 Nokia X7 的设计不陌生，两者的设计差不多，都是 2.5D 双玻璃加金属中框的设计，诺基亚号称设计灵感来源于芬兰明亮而纯净的星空以及灵动而柔美的极光，机身侧面是经过阳极化表面处理器的 6 系镁金属边框，整机机身厚度为 7.97mm。不过，依然是刘海外加大下巴的设计。

Nokia X7 正面采用的是 6.18 英寸 FHD+ 全高清屏幕，屏幕比例为 18.7:9，屏占比达到 86.5%。诺基亚对于这块屏幕讲述了很多卖点，声称这是一块“AI靓丽屏”，支持 DCI-P3广色域和 HDR 视频播放，NTSC 色域达到 96%，屏幕亮度最高 500 尼特，对比度达到 1500:1。简单的说，就是色彩丰富，对比度高够鲜明。

最关键的是，诺基亚表示 Nokia X7 这块屏幕支持护眼模式和色温调节，而且采用 DC 直流驱动背光无频闪，更能保护双眼。

在拍照方面，Nokia X7 主打的是以蔡司认证镜头和 AI 拍照技术，而且号称是旗舰级的拍照体验。具体来说，背部采用双摄设计，主摄像头是与大多数旗舰相同的索尼 IMX 363感光元件，单个像素尺寸达到 1.4μm，搭配 f/1.8 大光圈镜头，与一般 1μm 像素尺寸相比进光量可提高 96%，低光拍照解析力更高，早点更少，并支持光学防抖，副摄像头则为 1300 万像素，双色还提供双高显色之色的闪光灯。

Nokia X7 的前置摄像头为 2000 万像素，配备 f/2.0 大光圈镜头，内置 1.8μm（4合1）大像素技术，感光度增强 4 倍，提供 AI 美颜功能，并且支持人脸解锁功能，融入了人眼检测技术，可以检测眼睛睁开还是关闭，有没有戴口罩等，以更多的智能算法检测使用手机的是不是主人。

同时，在软件方面，诺基亚也紧跟国产手机的部分，提供了很多 AI 方面的拍照技术。例如 AI 景深功能，可以用单镜头营造自然景深效果；还有大多数国产机都有的 AI 场景识别，可自动识别人像、美食、夜景、蓝天等18个不同场景，并调出对应的拍照适配参数，让用户怎么拍都是专业级别，不过这一功能还需要后续 OTA 更新支持。

另外，Nokia X7 前后摄像头都支持美颜模式，可以无后期直接拍出粉嫩、自然的肌肤。诺基亚长期保持的专业拍照模式也默认提供，可以手动调节对焦模式、白平衡、ISO、曝光补偿、快门速度等相机参数。最后值得关注的功能还有前后双视野拍摄模式，可以前后摄像头同时拍照、摄像或者直播。

在硬件性能方面，Nokia X7 搭载的是比舰级及芯片稍微第一级的高通骁龙 710 处理器，10 纳米工艺制程，相比骁龙 660 性能更高、续航更持久。其中，CPU 采用八核心设计，所有内核都是基于 ARM Cortex 定制全新 Kryo 360 架构，最高主频 2.2GHz，GPU 为 Adreno 616。Nokia X7 运行内存最高可选 6GB，储存最高 128GB（支持最大400GB存储扩展）。

此外，Nokia X7 还标配了一块 3500mAh 的大电池，支持 Quick Charge 3.0 快速充电，半小时可以充电 50%。机身设有 3.5mm耳机接口，内置 FM 调频收音机、陀螺仪、电子罗盘，支持 microSD 卡扩展（最高 256GB），设有 USB Type-C 接口，支持双频 Wi-Fi，支持蓝牙 5.0，支持全网通 5.0，支持双卡双待，支持 诺基亚OZO空间立体声录音等。

与之前诺基亚发布的手机一样，Nokia X7 也运行了几乎原生的 Android 8.1 Oreo 操作系统，无广告十分纯净，不过一些服务必须换成国内替代品，还加入了桌面级智能桌面助手、天气提醒、国际流量、主题定制、手机管家、应用免打扰模式、游戏助手、全能扫和数据深度清除等功能。

诺基亚一直强调，作为谷歌的全球战略合作伙伴，诺基亚手机一直是第一批提供升级 Android 系统新版本的手机，并且第一时间提供谷歌发布的安全补丁，支持后台静默升级，只要 1 分钟重启即可，无需等待漫长的升级过程。诺基亚表示，稍后会为 Nokia X7 推送 Android 9.0 技术。

售价和上市日期方面，Nokia X6 有四种配色，暗夜蓝、暮夜红、幻夜银和沁夜黑，4GB RAM+64 GB ROM 定价 1699元，6GB RAM+64 GB ROM 价格为元 1999 元，6GB RAM+128 GB ROM 则为 2499 元，目前已经在线上零售商提供预定，将于 10 月 23 日正式上市发货。

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