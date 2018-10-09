尽管华为去年 10 月就推出了 Mate 10 手机，但华为迄今为止最让世人惊艳的却是今年年初发布的 P20 Pro。这款机子比之前任何一款华为手机都引起了更大的骚动，主要是因为配备了三摄像头设计，内置 4000 万像素传感器。10 月 16 日消息，华为为 Mate 系列带来了更新换代，在伦敦正式推出了融入 P20 系列优势并搭载新一代麒麟 980 芯片的 Mate 20 系列新机：Mate 20 和 Mate 20 Pro。





设计方面，无论是 Mate 20 还是 Mate 20 Pro，机身正面都不会有什么特别惊喜之处，因为设计上都与今年的其他旗舰产品没有太大的区别，Maote 20 是美人尖或水滴屏，Mate 20 Pro 是大刘海。

Mate 20 系列只有背部有自己的背部，全玻璃机身外加金属中框，然后 P20 Pro 的渐变色也融入到了 Mate 20 系列上，最后在中间靠上位置设有很像“浴霸”的三摄像头加闪光灯设计，相比 P20 Pro 没有那么美观，可能争议会不少。

华为表示，Mate 20 系列手机的三摄像头这部分的设计灵感，源自超跑经典车灯设计，创新地将方形镜头模块进行四点式矩阵设计，以极简式的设计语言，打造前卫造型，彰显独特未来科技感。

华为 Mate 20 和 Mate 20 Pro 将这一次有多种配包括色樱粉色、宝石蓝、翡冷翠、极光色和亮黑色。其中宝石蓝色和翡冷翠配色提供一种特殊的“超光学显示模式”，华为表示在这种模式下，可以让手机更有抓力，更耐指纹，不清楚为何华为不为全系列标配这一模式。

与此同时，Mate 20 Pro 相比 Mate 20 还提供更出色的防水性能，达到 IP68 等级。

Mate 20 Pro 正面是一块 6.39 英寸的曲面 OLED 显示屏，分辨率达到 QHD 级别，长宽比为 19.5:9。而 Mate 20 采用了 6.53 英寸 FHD+ LCD RGBW 显示屏，长宽比为 18.7:9，亮度最高 820 尼特，屏占比高达 88.07%。这两款手机的八个边缘面都经过弧形处理过，所以不看背部摄像头部分让人感觉有点像三星Galaxy S9。同时，Mate 20 Pro 还提供了屏幕指纹识别技术，而 Mate 20 则是背部指纹识别。

在性能方面，华为 Mate 20 是首款搭载麒麟 980 芯片的设备，这枚芯片采用 7nm 工艺打造。华为表示，与 10nm 制程芯片相比，芯片的性能提高了 20%，能效提高了 40%，晶体管密度提升 1.6 倍，实现性能与能效的双重提升。

麒麟 980 全球首度商用来自 ARM 的 Cortex-A76 CPI 内核架构，整体来说这是一枚 6 核心设计的芯片，由 2 个 2.6GHz 主频的 Cortex-A76 高性能内核 + 2 个 1.92GHz 主频的 Cortex-A76 高效内核 + 4 个 1.8GHz 主频的 Cortex-A55 低功耗内核组成，大中小核能效架构的组成，主要是为了保证更高性能体验的同时获取更长的续航时间​​​​。

而在 GPU 图形处理单元上，麒麟 980 还集成了 ARM 最新高端的 Mali-G76 GPU。华为官方表示，麒麟 980 的 Mali-G76 MP10 GPU 图形处理能力相比麒麟 970 的 Mali-G72 MP12 提升了 46%，并且能效大幅提升 178%。至于 NPU 神经网络单元，改用双核 NPU 设计，AI 算力是上一代产品的 4 倍，在某些实例中，可以提供的性能至少提高一倍以上。

Mate 20 在内存和储存方面可以选择 4GB 或 6GB 内存搭配 128GB 储存，而 Mate 20 Pro 则是 6GB 或 8GB 内存搭配 128GB 或 256GB 储存。有意思的是，这两款机子都可扩展储存，但却不支持 microSD 卡，华为自己引入了一种 NM 超微型存储卡格式，大多数人们对这一标准了解不多，后续需要华为进一步介绍。

年初的华为 P20 Pro 是全球首批在手机背面设置三个摄像头的智能手机，Mate 20 系列作为新旗舰也延续了这一特点，并且是两款机型都提供徕卡三摄，只不过传感器和镜头功能上与 P20 Pro 有所不同。其中 Mate 20 Pro 配备的是 800 万像素传感器（ 3 倍长焦，支持 OIS，f/2.4光圈） + 4000 万像素传感器（f/1.8 光圈广角） + 2000 万像素传感器（超大广角、f/2.2 光圈和 16mm 焦距等效）。

而 Mate 20 则为将 4000 万像素的传感器换成了 1200 万像素传感器（f/1.8），另一 200 万像素的传感器也换成了 1600 万像素传感器传感器（超大广角 f/2.2）。具体为 1200 万像素传感器 + 1600 万像素传感器 + 800 万像素传感器（f/2.4），整体来看其硬件规格上相比 Pro 机型都有很大的缩水。

不过，摄像头软件功能上华为下来很大的功夫，得益于全新的 NPU，智能场景识别的数量从 500 个提升到了 1500 个。华为利用其 Master AI 2.0 技术，不仅让摄像头可根据环境自动选择最佳镜头，或拍摄远处使用长焦，或拍摄风景广角，可在等效焦距16mm-270mm的范围内切换，实现“一机走天下”，而且还提供了Super HDR 以及“AI 3D 预测焦点”功能，后者可以自动跟踪拍摄的目标对象以实时保持焦点。华为还宣传了一种全新的“超视”微距镜头，声称是业界领先的微距拍照效果，可实现 2.5cm 的对焦距离。

需要注意的是，这一次华为 Mate 20 系列的徕卡三摄已不再提供单独的单色传感器了。华为称，由于传感器技术的原因，他们和徕卡决定放弃黑白传感器，转而选择在第三个镜头中为用户提供更多功能，而且基于强大的 AI 性能，还可以实现 AI 人像留色，通过专用技术直接过滤视频拍摄镜头中的彩色部分，仅为拍摄主角提供彩色。

前面提到 Mate 20 Pro 配大刘海，主要是因为这块塞进了很多传感器，不仅有 2400 万像素的前置摄像头，还有完整的 3D 结构光模块，包含点阵投影器、TOF 传感器、泛光感应元件和红外摄像头。所有这些传感器协同工作，实现 3D 面部解锁功能，提供超过 3 万个检测点，比以前快 30%，而且即便留了胡子、戴了帽子或戴了眼镜，仍然可以识别。

得益于一整套深度解析面部信息的 3D 人脸识别技术，Mate 20 Pro 将用户可以使用自己的 3D 面部数据作为生物识别安全认证手段，可用于解锁支付，或者锁定应用程序和其他文件。华为称，这一切安全数据包括密码都不会存储到云端。

此外，华为 Mate 20 标配的是 4000mAh 的电池和 Mate 20 Pro 则是 4200mAh 的电池。华为这一次全面升级了自家的 SuperCharge 超级快充技术，将其功率提升到了 40W，号称 30 分钟内可充电70%，相对于 iPhone XS Max 充电速度是 440%，而且通过了德国莱茵实验室的安全认证。不过，标准版本的 Mate 20 依然没有提供 40W 快充，所提供的仍然是与 Mate 10 Pro 和 P20 相同的超级充电技术。不仅如此，华为还为 Mate 20 Pro 增加了 15W 的无线快速充电技术，华为称其充电速度是 iPhone XS 的两倍。

除了拥有大容量电池和快速充电之外，Mate 20 Pro 还带来了一项非常特别的新功能：无线反向快充技术，也就是无线“充电宝”，可为其他设备无线充电。得益于这项功能，你可以把任何支持 Qi 无线充电标准的设备放在 Mate 20 Pro 背部进行充电，包括 iPhone XS。当然了，无线充转换过程中会损失一些能量，但如果你或你朋友外出携带的手表、第二台手机正好支持 Qi 无线充电，此时 Mate 20 Pro 就正好可以发挥作用了，充当无线充电板。

华为还表示， Mate 20 Pro 是全球首款支持 Cat.21 标准的 4.5G 智能手机，下行速率最高达到 1.4Gbps。虽然标准版 Mate 20 不具那么快的速度，但整个华为 Mate 20 系列都支持全球最快的 WiFi 连接速率，高达 1733 Mbps，华为称理论上 2G 的电影下载速度以秒数计，并且支持 L1+L5 双频 GPS 技术，利用独创的 AI GPS 选星技术可提供多场景、高精度的实时定位。

最后，华为 Mate 20 系列默认预装基于 Android 9.0 Pie 的 EMUI 9.0 版本系统，华为主要宣传一些亮眼更新内容，例如优化 UI 和 app启动速度。不过，这看起来已经不够新鲜，而且也不是第一次宣传，但华为表示相对之前版本系统改进变得更好快了，其中系统响应速度将提高 47%，app 启动速度提高 51%，使用 app 时操作流畅度提高 42%。另外，新系统还提供全新的无线 PC 投屏技术和一个数字监控平台。

总的来说，虽然 Mate 20 和 Mate 20 Pro 从外观上看非常相似，但如果你选择 Mate 20 标准型号，那么错过的东西会非常多，例如没有 3D 面部识别功能、屏幕指纹技术、40W 快充、无线快充、无线和反向无线充电、更好的防水性、更快的 LTE 速度和 OLED 显示屏等等。而唯一的优势就是，正面屏幕是更小的“水滴”屏，然后多一个 3.5mm 耳机插孔。

在售价和上市日期方面，Mate 20 的 4GB+128GB 定价 799 欧元（约 RMB 6399元），6GB+128GB 售价 849 欧元（约 RMB 6799 元），而 Mate 20 Pro 的 6GB+128GB 报价 1029 欧元（约 RMB 8399元）。至于国行价格，目前暂时还是未知数，预计不久后华为还将在国内召开专场发布会，公布国行的定价和上市时间。

华为 Mate 20 也提供了保时捷设计版本，Mate 20 RS机身背部是对称线条分割赛道设计，中框采用意大利奢侈品级顶级皮革，提供更高的 256G 和 512G 存储空间，有黑红两色，8GB+256GB 报价 1029 欧元（约 RMB 13570 元），5GB+512GB 报价 1029 欧元（约 RMB 16760元）。

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